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24.07.2018 12:30 Для Тульской области характерны 23 риска ЧС Вести-Тула





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Для Тульской области характерны 23 риска, чаще всего жители страдают от техногенных происшествий: ДТП, коммунальные аварии, пожары. В регионе действует государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».





Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и руководство областного управления МЧС приняли участие во всероссийском селекторном совещании под руководством министра МЧС Евгения Зиничева. Обсуждали взаимодействие между министерством и регионами, направленное на предупреждение гибели людей, ущерба экономике и экологии.Для Тульской области характерны 23 риска, чаще всего жители страдают от техногенных происшествий: ДТП, коммунальные аварии, пожары. В регионе действует государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

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