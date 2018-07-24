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24.07.2018 11:15 Кто заплатит за ремонт машины, если на нее упало дерево? Татьяна Голубова





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Как рассказал Александр Сушенков, «жена понесла заявление в управляющую компанию, секретарша приняла его с надменным лицом, копию сделать не смогли. Непонятно, зарегистрировали его или нет. Дело никак не движдется».



Управляющая компания никаких прогнозов не дает, с руководством связаться невозможно, а заявление уже больше недели лежит на рассмотрении. Подобные ситуации только кажутся редкими, вариантов развития событий несколько и они напрямую зависят от предусмотрительности автовладельца. А именно – есть КАСКО или нет. В договоре должна быть прописана страховка от подобных случаев.



Если спасительное КАСКО у вас все-таки есть, первым делом, советуют юристы, нужно вызывать полицию, а пока сотрудники едут, не поленитесь - сами сфотографируйте автомобиль с разных ракурсов. Задача участкового – составить протокол и указать, что дерево упало само. И главное - ни в коем случае не пишите, что не имеете претензий, это прямой отказ от денежной компенсации!



Как пояснил генеральный директор юридической компании «Айлин» Нурлан Габибов, «если есть КАСКО, то страховая компания сама обязана отремонтировать автомобиль. Если страхования нет, то проблемы ложатся на плечи самого водителя».



Если страховые агенты или управляющие компании отказываются брать ответственность и что-либо возмещать, следует обращаться в суд. По статистике около 90% пострадавших выигрывают дела и получают компенсации, включая все судебные издержки. Однако стоит помнить: успех во многом будет зависеть от того, где стояла машина. Если в неположенном месте, то будьте готовы не только проиграть дело, но и получить штраф за неправильную парковку.



Семья Сушенковых собиралась с маленьким ребенком ехать к родственникам, когда обнаружили свою машину во дворе под грудой старых, тяжелых веток. И дело тут не только в неблагоприятных погодных условиях. По словам жителей дома, дерево уже давно угрожало своим видом припаркованным автомобилям и прохожим.Как рассказал Александр Сушенков, «жена понесла заявление в управляющую компанию, секретарша приняла его с надменным лицом, копию сделать не смогли. Непонятно, зарегистрировали его или нет. Дело никак не движдется».Управляющая компания никаких прогнозов не дает, с руководством связаться невозможно, а заявление уже больше недели лежит на рассмотрении. Подобные ситуации только кажутся редкими, вариантов развития событий несколько и они напрямую зависят от предусмотрительности автовладельца. А именно – есть КАСКО или нет. В договоре должна быть прописана страховка от подобных случаев.Если спасительное КАСКО у вас все-таки есть, первым делом, советуют юристы, нужно вызывать полицию, а пока сотрудники едут, не поленитесь - сами сфотографируйте автомобиль с разных ракурсов. Задача участкового – составить протокол и указать, что дерево упало само. И главное - ни в коем случае не пишите, что не имеете претензий, это прямой отказ от денежной компенсации!Как пояснил генеральный директор юридической компании «Айлин» Нурлан Габибов, «если есть КАСКО, то страховая компания сама обязана отремонтировать автомобиль. Если страхования нет, то проблемы ложатся на плечи самого водителя».Если страховые агенты или управляющие компании отказываются брать ответственность и что-либо возмещать, следует обращаться в суд. По статистике около 90% пострадавших выигрывают дела и получают компенсации, включая все судебные издержки. Однако стоит помнить: успех во многом будет зависеть от того, где стояла машина. Если в неположенном месте, то будьте готовы не только проиграть дело, но и получить штраф за неправильную парковку.





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