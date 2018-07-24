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24.07.2018 10:46 Тульскую набережную откроют ко Дню города Вести-Тула





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Таким образом, открытие состоится в сентябре и будет приурочено ко Дню города Тулы. Также на заседании обсудили переселение из аварийного жилья в Тульской области. В этом году в программе участвуют четыре муниципальных образования: Тула, Новомосковск, Киреевский и Суворовский районы. В региональной столице будет расселено 32 многоквартирных дома, из них девять - объекты культурного наследия.



По словам министра строительства и ЖКХ Элеоноры Шевченко, «в Новомосковске планируется приобрести 18 жилых помещений, столько же в Суворовском районе. Конкурсные процедуры завершены, до 1 августа планируется подписание контракта . В рамках региональной программы в Киреевском районе участвуют несколько муниципальных образований, включая сам Киреевск. В полном объеме приобретены жилые помещения. 22 квартиры распределены по городу Болохово и МО «Бородинское».



Открытие Тульской набережной перенесено на месяц. Вопрос технической готовности исторического центра был поднят на оперативном совещании Правительства Тульской области. Работы завершены на 98%, но дополнительное время необходимо арендаторам помещений для организации торговых точек.Таким образом, открытие состоится в сентябре и будет приурочено ко Дню города Тулы. Также на заседании обсудили переселение из аварийного жилья в Тульской области. В этом году в программе участвуют четыре муниципальных образования: Тула, Новомосковск, Киреевский и Суворовский районы. В региональной столице будет расселено 32 многоквартирных дома, из них девять - объекты культурного наследия.По словам министра строительства и ЖКХ Элеоноры Шевченко, «в Новомосковске планируется приобрести 18 жилых помещений, столько же в Суворовском районе. Конкурсные процедуры завершены, до 1 августа планируется подписание контракта . В рамках региональной программы в Киреевском районе участвуют несколько муниципальных образований, включая сам Киреевск. В полном объеме приобретены жилые помещения. 22 квартиры распределены по городу Болохово и МО «Бородинское».





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