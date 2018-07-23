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23.07.2018 18:56 В Центральном парке Тулы в любую погоду встречаются пенсионеры-«оптимисты» Надежда Долгих





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Как рассказала тренер-методист группы здоровья «Оптимист» ЦПКиО им. П. П. Белоусова Галина Гурова, «собираемся мы в 9, понедельник, среда, пятница. Все занимаются по самочувствию. Тренировка состоит из различных упражнений, и на гибкость, и на силу, мы занимаемся со скакалками, дыхание по Стрельниковой».



50 минут позитивно-спортивной тренировки. Сбор в любую погоду, и летом, и зимой, и в дождь, и в снег. Регулярно занимаются порядка 50 человек, и с каждым разом присоединяются новички.



Пенсионному фитнес-движению тульского Центрального парка уже 21 год. Подружиться с физкультурой успели многие, а вот отказаться от полезной привычки не так-то просто. По словам тренера Галины Гуровой, «у нас ходят в группу люди 35-го года рождения. И они не отличаются от тех, кто моложе, потому что главное - постоянно заниматься».



Общеукрепляющая, утром отрезвляющая гимнастика – это не только про здоровье, но и про ту самую, из песни классика, бодрость духа. Ведь границ у возраста нет, если, конечно, их не расставлять самостоятельно. Оптимизм в движении - вот главная формула здорового долголетия по-тульски.



Спортивное утро под соснами парка, на траве - тульские фитнес-бабушки. Мышцы и суставы размяты, теперь дыхательная гимнастика.Как рассказала тренер-методист группы здоровья «Оптимист» ЦПКиО им. П. П. Белоусова Галина Гурова, «собираемся мы в 9, понедельник, среда, пятница. Все занимаются по самочувствию. Тренировка состоит из различных упражнений, и на гибкость, и на силу, мы занимаемся со скакалками, дыхание по Стрельниковой».50 минут позитивно-спортивной тренировки. Сбор в любую погоду, и летом, и зимой, и в дождь, и в снег. Регулярно занимаются порядка 50 человек, и с каждым разом присоединяются новички.Пенсионному фитнес-движению тульского Центрального парка уже 21 год. Подружиться с физкультурой успели многие, а вот отказаться от полезной привычки не так-то просто. По словам тренера Галины Гуровой, «у нас ходят в группу люди 35-го года рождения. И они не отличаются от тех, кто моложе, потому что главное - постоянно заниматься».Общеукрепляющая, утром отрезвляющая гимнастика – это не только про здоровье, но и про ту самую, из песни классика, бодрость духа. Ведь границ у возраста нет, если, конечно, их не расставлять самостоятельно. Оптимизм в движении - вот главная формула здорового долголетия по-тульски.





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