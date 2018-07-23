Большая вода:
Источник счастливой жизни
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



23.07.2018 18:56 В Центральном парке Тулы в любую погоду встречаются пенсионеры-«оптимисты»
Надежда Долгих

50 минут позитивно-спортивной тренировки

| фото |
Спортивное утро под соснами парка, на траве - тульские фитнес-бабушки. Мышцы и суставы размяты, теперь дыхательная гимнастика.

Как рассказала тренер-методист группы здоровья «Оптимист» ЦПКиО им. П. П. Белоусова Галина Гурова, «собираемся мы в 9, понедельник, среда, пятница. Все занимаются по самочувствию. Тренировка состоит из различных упражнений, и на гибкость, и на силу, мы занимаемся со скакалками, дыхание по Стрельниковой».

50 минут позитивно-спортивной тренировки. Сбор в любую погоду, и летом, и зимой, и в дождь, и в снег. Регулярно занимаются порядка 50 человек, и с каждым разом присоединяются новички.

Пенсионному фитнес-движению тульского Центрального парка уже 21 год. Подружиться с физкультурой успели многие, а вот отказаться от полезной привычки не так-то просто. По словам тренера Галины Гуровой, «у нас ходят в группу люди 35-го года рождения. И они не отличаются от тех, кто моложе, потому что главное - постоянно заниматься».

Общеукрепляющая, утром отрезвляющая гимнастика – это не только про здоровье, но и про ту самую, из песни классика, бодрость духа. Ведь границ у возраста нет, если, конечно, их не расставлять самостоятельно. Оптимизм в движении - вот главная формула здорового долголетия по-тульски.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .