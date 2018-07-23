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23.07.2018 18:45 Российским послам показали достижения тульской оборонки Мария Кузнецова





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«Производим «Панцири», БМП, «Корнеты», локаторы, оптику, всё вам покажем. У нас четыре раза был верховный главнокомандующий», - рассказал гостям заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные технологии», управляющий директор АО «КБП» Дмитрий Коноплёв.



Пятнадцать послов, география - от Швейцарии до республики Конго. О поездке договорились ещё весной, в МИДе, когда губернатор Алексей Дюмин рассказал о потенциале области. А сегодня дипломаты видят всё своими глазами.



Как сообщил генеральный директор АО «Щегловский вал» Владимир Попов, «мы возобновили производство БМД-4М, с элементами модернизации, с улучшением технических характеристик».



Нет, они, конечно, знали про тульское оружие, но подержать в руках винтовки и пистолеты - это по-особенному вдохновляет.



«Надеюсь, увидим ещё тульские самовары и попробуем пряники, а это – великолепно. Я вижу, в чём заключается наша мощь», - говорит

Анатолий Макаров, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Болгария.



Они видят, как живет и развивается Россия, и понесут знания о регионах в страны, где работают. Речь идет о сотрудничество во всех сферах - не только военной.



По мнению чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Королевстве Испания Юрия Корчагина, «такая промышленно развитая область как Тульская известна своей продукцией на весь мир, а пастилу я сам ем и дарю испанцам».



Вторую часть дня дипломаты посвятили культуре - начали с кремля. Завтра послов ждут в «Ясной Поляне» и снова в кремле, где состоится большая презентация экономического потенциала Тульской области.



Кто-то в галстуках, кто-то – без, но все с серьезными целями. Первая точка - сборочное производство КБП «Щегловский вал».«Производим «Панцири», БМП, «Корнеты», локаторы, оптику, всё вам покажем. У нас четыре раза был верховный главнокомандующий», - рассказал гостям заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные технологии», управляющий директор АО «КБП» Дмитрий Коноплёв.Пятнадцать послов, география - от Швейцарии до республики Конго. О поездке договорились ещё весной, в МИДе, когда губернатор Алексей Дюмин рассказал о потенциале области. А сегодня дипломаты видят всё своими глазами.Как сообщил генеральный директор АО «Щегловский вал» Владимир Попов, «мы возобновили производство БМД-4М, с элементами модернизации, с улучшением технических характеристик».Нет, они, конечно, знали про тульское оружие, но подержать в руках винтовки и пистолеты - это по-особенному вдохновляет.«Надеюсь, увидим ещё тульские самовары и попробуем пряники, а это – великолепно. Я вижу, в чём заключается наша мощь», - говоритАнатолий Макаров, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Болгария.Они видят, как живет и развивается Россия, и понесут знания о регионах в страны, где работают. Речь идет о сотрудничество во всех сферах - не только военной.По мнению чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Королевстве Испания Юрия Корчагина, «такая промышленно развитая область как Тульская известна своей продукцией на весь мир, а пастилу я сам ем и дарю испанцам».Вторую часть дня дипломаты посвятили культуре - начали с кремля. Завтра послов ждут в «Ясной Поляне» и снова в кремле, где состоится большая презентация экономического потенциала Тульской области.





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