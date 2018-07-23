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23.07.2018 18:10 Чернский суд наказал инспектора ДПС штрафом Вести-Тула





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Они установили, что инспектор ДПС, являясь должностным лицом, внес заведомо ложные сведения в административный протокол. Чернским районным судом обвиняемому было назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.



В законную силу вступил обвинительный приговор в отношении инспектора ДПС, который сфальсифицировал доказательства по делу об административном правонарушении. Деятельность стража порядка пресекли сотрудники регионального Управления ФСБ.Они установили, что инспектор ДПС, являясь должностным лицом, внес заведомо ложные сведения в административный протокол. Чернским районным судом обвиняемому было назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

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