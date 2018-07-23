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23.07.2018 18:10 Чернский суд наказал инспектора ДПС штрафом
Вести-Тула

Чернского инспектора ДПС оштрафовали на 150 тысяч

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В законную силу вступил обвинительный приговор в отношении инспектора ДПС, который сфальсифицировал доказательства по делу об административном правонарушении. Деятельность стража порядка пресекли сотрудники регионального Управления ФСБ.

Они установили, что инспектор ДПС, являясь должностным лицом, внес заведомо ложные сведения в административный протокол. Чернским районным судом обвиняемому было назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.
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