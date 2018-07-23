НОВОСТИ | Общество







23.07.2018 17:08 Наставники помогли снизить подростковую преступность в Туле Вести-Тула





| фото |



В отделе профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних тульской администрации положительную динамику связывают с результатами работы института наставничества. В городе почти 600 наставников работают более чем в тысяче семей, которым нужна помощь.



Как рассказала заместитель начальника отдела профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации Тулы Екатерина Федосова, «идем на экскурсию - наставник тоже в этом участвует. Готовит семью, беседует. Эту семью очень сложно уговорить куда-то пойти, потому что они говорят, что у них всё хорошо и ничего не нужно. Наставников можно назвать друзьями, вторыми мамами для подростков».



Тульские подростки стали меньше совершать правонарушений. За первое полугодие количество несовершеннолетних, участвующих в совершении преступлений, снизилось на 12 процентов. А семей, находящихся в социально опасном положении, стало почти на 200 меньше.В отделе профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних тульской администрации положительную динамику связывают с результатами работы института наставничества. В городе почти 600 наставников работают более чем в тысяче семей, которым нужна помощь.Как рассказала заместитель начальника отдела профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации Тулы Екатерина Федосова, «идем на экскурсию - наставник тоже в этом участвует. Готовит семью, беседует. Эту семью очень сложно уговорить куда-то пойти, потому что они говорят, что у них всё хорошо и ничего не нужно. Наставников можно назвать друзьями, вторыми мамами для подростков».





Читать @gtrktula

















