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23.07.2018 15:57 В Туле ливень победил ливневую канализацию Вести-Тула





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Подвели ливнёвки и пешеходов. На этих кадрах - подземный переход на Каминского, в котором стояла вода. Спуститься туда было невозможно. Многие ввиду этого перебегали проспект Ленина в неположенном месте.



Дожди поселились в нашем регионе в тесном соседстве с порывистыми ветрами и грозами, что на минувших выходных обернулось многочисленными ЧП. Без них не обошлось и сегодня. В Туле на улице Оружейной в районе дома номер 29 на тротуар упало дерево. Пострадавших нет.



Сильный дождь в субботу в очередной раз испытал на прочность тульские ливнёвки. Не справились. Эти кадры нам в редакцию прислали телезрители. На пересечении улиц Демонстрации и Ленина уровень воды доходил до капота автомобилей. Многие автомобилисты потеряли в этом море госномера.Подвели ливнёвки и пешеходов. На этих кадрах - подземный переход на Каминского, в котором стояла вода. Спуститься туда было невозможно. Многие ввиду этого перебегали проспект Ленина в неположенном месте.Дожди поселились в нашем регионе в тесном соседстве с порывистыми ветрами и грозами, что на минувших выходных обернулось многочисленными ЧП. Без них не обошлось и сегодня. В Туле на улице Оружейной в районе дома номер 29 на тротуар упало дерево. Пострадавших нет.





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