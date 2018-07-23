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23.07.2018 15:23 Зрители тульских «Вестей» собрали деньги на лекарство для Альбины Кандеевой Вести-Тула





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Альбине жизненно необходимо принимать препарат «Прогликем». Лекарство очень дорогое, купить его самостоятельно семья не сможет. Часть суммы соберут читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд». Нам необходимо было собрать 47 тысяч. Туляков с добрым сердцем оказалось даже больше. Мы собрали 50 тысяч 843 рубля. Телезрители отправили 729 смс в помощь Альбине. Остаток этой суммы пойдёт на нужды других детишек. Родители девочки благодарят неравнодушных людей.



С помощью телезрителей мы собрали необходимую сумму на лекарство для Альбины Кандеевой из посёлка Лазарево Щёкинского района. У малышки врождённый гиперинсулинизм. Это заболевание, при котором в поджелудочной железе вырабатывается слишком много гормона инсулина. Он снижает концентрацию глюкозы в крови.Альбине жизненно необходимо принимать препарат «Прогликем». Лекарство очень дорогое, купить его самостоятельно семья не сможет. Часть суммы соберут читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд». Нам необходимо было собрать 47 тысяч. Туляков с добрым сердцем оказалось даже больше. Мы собрали 50 тысяч 843 рубля. Телезрители отправили 729 смс в помощь Альбине. Остаток этой суммы пойдёт на нужды других детишек. Родители девочки благодарят неравнодушных людей.

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