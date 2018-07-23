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23.07.2018 14:53 В Тульской области выросло поголовье КРС и надои Вести-Тула





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По сравнению с прошлым годом, в регионе выросли надои. Произведено почти на 5 процентов больше молока, чем в 2017 году. А по темпам прироста по производству скота и птицы на убой область опережает средний показатель по ЦФО на 3,7 процентов, а по России - на 4,9 процентов, сообщает Минсельхоз Тульской области.





За первые шесть месяцев 2018 года тульских коров стало на 2600 больше – это второй показатель в Центральном Федеральном округе, а в целом поголовье крупного рогатого скота в области увеличилось на 23 с половиной тысяч голов – это наивысший прирост в ЦФО.По сравнению с прошлым годом, в регионе выросли надои. Произведено почти на 5 процентов больше молока, чем в 2017 году. А по темпам прироста по производству скота и птицы на убой область опережает средний показатель по ЦФО на 3,7 процентов, а по России - на 4,9 процентов, сообщает Минсельхоз Тульской области.

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