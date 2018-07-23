НОВОСТИ | Общество







23.07.2018 14:33 Тульский «Арсенал» вничью сыграл с «Анжи» Вести-Тула





| фото |



Футболистам обоих клубов так и не удалось реализовать ни одного гола. 29 июля «оружейники» стартуют в Премьер-лиге. В этот день «Арсенал» примет на своём поле «Динамо». Начало матча в 16.30.







Встреча тульского «Арсенала» с клубом «Анжи» из Махачкалы закончилась ничьей. Несмотря на субботние ливни, газон на Центральном стадионе был в хорошем состоянии, а на трибунах оказались почти 3000 зрителей.Футболистам обоих клубов так и не удалось реализовать ни одного гола. 29 июля «оружейники» стартуют в Премьер-лиге. В этот день «Арсенал» примет на своём поле «Динамо». Начало матча в 16.30.

Читать @gtrktula

















