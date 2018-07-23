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23.07.2018 13:17 Туляки стали реже обращаться в администрацию города Вести-Тула





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Наиболее актуальными в этом году стали вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. И все чаще рассмотрение жалоб приводит к положительному результату. Ежемесячно на сайте администрации размещается график личного приёма руководителей, встреч с населением, так же рассматриваются электронные обращения на портале Открытый регион и в Твиттере.



По словам Татьяны Тарасенко, «с целью повышения оперативности и контроля за сроками исполнения обращения используются такие формы работы как текущий контроль (до исполнителя ежедневно доводится информация о сроках исполнения обращений), упреждающий контроль (за семь дней рассылаются напоминания) и итоговый контроль (ежедневно проводится сбор и анализ поступившей информации о выполнении обращений граждан)».



Более 7000 обращений граждан поступило в администрацию Тулы в этом полугодии, что на 18 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщила начальник Управления делопроизводства Татьяна Тарасенко.Наиболее актуальными в этом году стали вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. И все чаще рассмотрение жалоб приводит к положительному результату. Ежемесячно на сайте администрации размещается график личного приёма руководителей, встреч с населением, так же рассматриваются электронные обращения на портале Открытый регион и в Твиттере.По словам Татьяны Тарасенко, «с целью повышения оперативности и контроля за сроками исполнения обращения используются такие формы работы как текущий контроль (до исполнителя ежедневно доводится информация о сроках исполнения обращений), упреждающий контроль (за семь дней рассылаются напоминания) и итоговый контроль (ежедневно проводится сбор и анализ поступившей информации о выполнении обращений граждан)».





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