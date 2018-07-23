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23.07.2018 12:52 Дожди не помешали пожарам в Тульской области Вести-Тула





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В Туле сгорела терраса дома, закоптились стены и потолок, оплавились пластиковые панели. А бане в Щёкинском районе в результате происшествия сгорела и обрушилась кровля. Такая информация поступила от регионального управление МЧС России по Тульской области.





Несмотря на дождливую погоду, в воскресенье 22 июля в тульской области произошло два пожара. Горели частный дом в Туле в посёлке Косая Гора и баня в деревне Ясенки Щёкинского района. Пострадавших нет.В Туле сгорела терраса дома, закоптились стены и потолок, оплавились пластиковые панели. А бане в Щёкинском районе в результате происшествия сгорела и обрушилась кровля. Такая информация поступила от регионального управление МЧС России по Тульской области.

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