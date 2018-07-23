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23.07.2018 11:21 Роспотребнадзор не рекомендует покупать грибы в местах стихийной торговли Надежда Долгих





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Однако Роспотребнадзор не рекомендует покупать грибы в местах стихийной торговли и вдоль трасс, делать это можно на стационарных рынках. По словам главного специалиста-эксперта отдела надзора за питанием Управления Роспотребнадзора по Тульской области Дарьи Ершовой, «при сборе грибов надо придерживаться определенных правил: брать только хорошо известные грибы, собирать грибы лучше всего в корзинку или лукошко,так как в полиэтиленовом пакете или ведре они быстрее портятся».



Грибы - как губка, их не стоит собирать вблизи дорог, железнодорожных путей и промышленных предприятий. Напав на след, не набирайте сразу много: почистить урожай придется в тот же день. Как это сделать, нам рассказали в тульском кулинарном техникуме. «Между пластинками лисички много пыли и мелкой земли, поэтому их нужно вымачивать», - советует начальник учебно-производственного отдела Техникума технологий пищевых производств Нина Леошек.



Очистив, губчатые и пластинчатые грибы, стоит класть в разную посуду. Убедившись, что урожай обработан правильно, приступаем к приготовлению. Лисички и белые грибы можно пожарить, причем делать это стоит в течение 20 - 25 минут. А вот боровики и подосиновики лучше сварить в течение полутора часов.



Также грибы можно засолить или заморозить. А шампиньоны, если удалить верхний слой шляпки, даже есть сырыми, например, в карпаччо. Кстати, правильно приготовленные грибы считаются полезным, богатым на витамины и низкокалорийным блюдом.



Как грибы в лесу, выросли на улицах города точки продаж. На импровизированных прилавках первые в этом году лисички. Правда, продавцы общаются неохотно. Оно и понятно: грибы зачастую продают несанкционированно. Однако это не мешает обрадовавшимся появлению лесного урожая тулякам активно скупать товар.Однако Роспотребнадзор не рекомендует покупать грибы в местах стихийной торговли и вдоль трасс, делать это можно на стационарных рынках. По словам главного специалиста-эксперта отдела надзора за питанием Управления Роспотребнадзора по Тульской области Дарьи Ершовой, «при сборе грибов надо придерживаться определенных правил: брать только хорошо известные грибы, собирать грибы лучше всего в корзинку или лукошко,так как в полиэтиленовом пакете или ведре они быстрее портятся».Грибы - как губка, их не стоит собирать вблизи дорог, железнодорожных путей и промышленных предприятий. Напав на след, не набирайте сразу много: почистить урожай придется в тот же день. Как это сделать, нам рассказали в тульском кулинарном техникуме. «Между пластинками лисички много пыли и мелкой земли, поэтому их нужно вымачивать», - советует начальник учебно-производственного отдела Техникума технологий пищевых производств Нина Леошек.Очистив, губчатые и пластинчатые грибы, стоит класть в разную посуду. Убедившись, что урожай обработан правильно, приступаем к приготовлению. Лисички и белые грибы можно пожарить, причем делать это стоит в течение 20 - 25 минут. А вот боровики и подосиновики лучше сварить в течение полутора часов.Также грибы можно засолить или заморозить. А шампиньоны, если удалить верхний слой шляпки, даже есть сырыми, например, в карпаччо. Кстати, правильно приготовленные грибы считаются полезным, богатым на витамины и низкокалорийным блюдом.





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