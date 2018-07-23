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23.07.2018 10:59 Новомосковская больница продвинулась в лечении инфарктов София Гафарова





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Пока пациента везли из Богородицка в Новомосковск, уже в дороге его ЭКГ дистанционно изучали в больнице, и по приезду, уже минуя приемное отделение, здесь знали, как дальше действовать. В Новомосковской городской клинической больнице работает первичное сосудистое отделение для лечения больных с острым коронарным синдромом, которое обеспечено самым современным оборудованием.



«Данный прибор со 100 % уверенностью говорит нам, имеется ли инфаркт, либо его нет», – показывает оборудование врач-кардиолог Екатерина Крамчук.



Серьезным прорывом в лечении инфаркта стало проведение операций по стентированию коронарных сосудов и коронарографии. Проще говоря, в сосуд сердца вставляется стент - это своеобразная пружинка-каркас, которая восстанавливает просвет артерии, и питание сердца возобновляется. Причем материал отечественный, производится у нас под Тулой.



Что важно, операция щадящая - малоинвазивное вмешательство без общего наркоза и больших разрезов. Все делается через прокол. Только за эти полгода такую операцию сделали 360 пациентам при годовом плане в 440. Поэтому при большой потребности и высокой результативности здесь говорят уже о 600 операциях в год.



Как рассказал заместитель министра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк, «число выписанных после стентирования стремится к 90% со значительным улучшением функций. Качество жизни становится значительно лучше, нет дальнейшей инвалидизации».



Первичное сосудистое отделение Новомосковской больницы оказывает медицинскую помощь десяти соседним районам, это значительная часть региона. Новейший комплекс для операций на сердце – ангиограф - есть еще в Туле. Но в планах минздрава приобрести еще один для лечения инфарктов у жителей областного центра.



«Дышать стало трудно, вызвали скорую. Сейчас чувствую лучше», - рассказывает Владимир Сорокин. Владимир Федорович попал в так называемый медиками «золотой час» между жизнью и смертью, когда оперативно и эффективно ему была оказана помощь в диагностике и лечении острого инфаркта миокарда.Пока пациента везли из Богородицка в Новомосковск, уже в дороге его ЭКГ дистанционно изучали в больнице, и по приезду, уже минуя приемное отделение, здесь знали, как дальше действовать. В Новомосковской городской клинической больнице работает первичное сосудистое отделение для лечения больных с острым коронарным синдромом, которое обеспечено самым современным оборудованием.«Данный прибор со 100 % уверенностью говорит нам, имеется ли инфаркт, либо его нет», – показывает оборудование врач-кардиолог Екатерина Крамчук.Серьезным прорывом в лечении инфаркта стало проведение операций по стентированию коронарных сосудов и коронарографии. Проще говоря, в сосуд сердца вставляется стент - это своеобразная пружинка-каркас, которая восстанавливает просвет артерии, и питание сердца возобновляется. Причем материал отечественный, производится у нас под Тулой.Что важно, операция щадящая - малоинвазивное вмешательство без общего наркоза и больших разрезов. Все делается через прокол. Только за эти полгода такую операцию сделали 360 пациентам при годовом плане в 440. Поэтому при большой потребности и высокой результативности здесь говорят уже о 600 операциях в год.Как рассказал заместитель министра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк, «число выписанных после стентирования стремится к 90% со значительным улучшением функций. Качество жизни становится значительно лучше, нет дальнейшей инвалидизации».Первичное сосудистое отделение Новомосковской больницы оказывает медицинскую помощь десяти соседним районам, это значительная часть региона. Новейший комплекс для операций на сердце – ангиограф - есть еще в Туле. Но в планах минздрава приобрести еще один для лечения инфарктов у жителей областного центра.





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