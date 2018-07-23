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23.07.2018 09:53 Американцы заинтересовались инвестпотенциалом Тульской области Алексей Ерёмин





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«Мы поделились своими возможностями и увидели заинтересованность в диалоге. Теперь самое главное, чтобы эта заинтересованность была реализована в проектах на территории нашего региона», - отметил губернатор Алексей Дюмин.



Потенциальным инвесторам были представлены новые возможности, перспективы и преимущества, которые дает работа в Тульской области, успешный опыт реализации инвестпроектов иностранных компаний. В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума были подписаны новые перспективные соглашения.



Так, компания «Проктер энд Гэмбл» построит в регионе крупнейший в Европе логистический центр. Как рассказала генеральный директор ООО «Проктер энд Гэмбл»-Новомосковск Юлия Нефёдова, «этот проект с инвестициями более 40 миллионов долларов и созданием более 500 рабочих мест. Мы закончили проектирование и экспертизу, получили разрешение на строительство от нашей администрации».



Компания «Каргилл» создает биотехнологический кластер на территории опережающего социально-экономического развития «Ефремов» на участке площадью 30 гектаров. Там разместятся предприятия по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья. По словам главы представительства «Каргилл» в России Елены Зосимовой, «мы реализуем большой проект по строительству энергоцентра в Ефремове, очень долго ждали технических условий на подключение газа от «Газпрома». Нужно покупать оборудование, но мы не были уверены, что получим подключение. Получили только благодаря помощи Алексея Геннадьевича Дюмина».



Эта встреча о дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве – подтверждение тому, что оно продолжается.



В самом сердце Москвы состоялась историческая встреча. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и правительство региона встретились с представителями американской Торговой палаты.«Мы поделились своими возможностями и увидели заинтересованность в диалоге. Теперь самое главное, чтобы эта заинтересованность была реализована в проектах на территории нашего региона», - отметил губернатор Алексей Дюмин.Потенциальным инвесторам были представлены новые возможности, перспективы и преимущества, которые дает работа в Тульской области, успешный опыт реализации инвестпроектов иностранных компаний. В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума были подписаны новые перспективные соглашения.Так, компания «Проктер энд Гэмбл» построит в регионе крупнейший в Европе логистический центр. Как рассказала генеральный директор ООО «Проктер энд Гэмбл»-Новомосковск Юлия Нефёдова, «этот проект с инвестициями более 40 миллионов долларов и созданием более 500 рабочих мест. Мы закончили проектирование и экспертизу, получили разрешение на строительство от нашей администрации».Компания «Каргилл» создает биотехнологический кластер на территории опережающего социально-экономического развития «Ефремов» на участке площадью 30 гектаров. Там разместятся предприятия по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья. По словам главы представительства «Каргилл» в России Елены Зосимовой, «мы реализуем большой проект по строительству энергоцентра в Ефремове, очень долго ждали технических условий на подключение газа от «Газпрома». Нужно покупать оборудование, но мы не были уверены, что получим подключение. Получили только благодаря помощи Алексея Геннадьевича Дюмина».Эта встреча о дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве – подтверждение тому, что оно продолжается.





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