Тульская набережная:
Проект-адреналин
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Экономика



23.07.2018 09:53 Американцы заинтересовались инвестпотенциалом Тульской области
Алексей Ерёмин

Американцы заинтересовались инвестпотенциалом Тульской области

| фото |
В самом сердце Москвы состоялась историческая встреча. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и правительство региона встретились с представителями американской Торговой палаты.

«Мы поделились своими возможностями и увидели заинтересованность в диалоге. Теперь самое главное, чтобы эта заинтересованность была реализована в проектах на территории нашего региона», - отметил губернатор Алексей Дюмин.

Потенциальным инвесторам были представлены новые возможности, перспективы и преимущества, которые дает работа в Тульской области, успешный опыт реализации инвестпроектов иностранных компаний. В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума были подписаны новые перспективные соглашения.

Так, компания «Проктер энд Гэмбл» построит в регионе крупнейший в Европе логистический центр. Как рассказала генеральный директор ООО «Проктер энд Гэмбл»-Новомосковск Юлия Нефёдова, «этот проект с инвестициями более 40 миллионов долларов и созданием более 500 рабочих мест. Мы закончили проектирование и экспертизу, получили разрешение на строительство от нашей администрации».

Компания «Каргилл» создает биотехнологический кластер на территории опережающего социально-экономического развития «Ефремов» на участке площадью 30 гектаров. Там разместятся предприятия по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья. По словам главы представительства «Каргилл» в России Елены Зосимовой, «мы реализуем большой проект по строительству энергоцентра в Ефремове, очень долго ждали технических условий на подключение газа от «Газпрома». Нужно покупать оборудование, но мы не были уверены, что получим подключение. Получили только благодаря помощи Алексея Геннадьевича Дюмина».

Эта встреча о дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве – подтверждение тому, что оно продолжается.














АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .