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НОВОСТИ | Общество



20.07.2018 18:51 Альбине Кандеевой требуется помощь зрителей тульских «Вестей»
Анастасия Октябрьская

Альбине Кандеевой требуется помощь зрителей тульских «Вестей»

| фото |
Взобраться самостоятельно на диван – большая победа для маленькой Альбины. В семь месяцев врачи поставили диагноз - врождённый гиперинсулинизм. Это заболевание, при котором в поджелудочной железе вырабатывается слишком много гормона инсулина. Он снижает концентрацию глюкозы в крови. А ведь это главный источник питания для головного мозга. Организм слабеет.

«Мы пока не ходим, но сидим, начали немножко говорить, совсем чуть-чуть. Надеюсь, что скоро мы будем делать всё, как остальные детки», - рассказывает Татьяна Кандеева.

В Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии в Москве Альбине назначили терапию препаратом «Прогликем». Его малышке придётся принимать всю жизнь. «Лекарство очень горькое, но она привыкла. Пьёт его и даже не морщится», - говорит мама.

А ещё оно очень дорогое. В прошлом году Русфонд помог его закупить. Сейчас лекарство подходит к концу. Помочь Альбине продолжить принимать жизненно необходимый препарат можете и вы, наши телезрители. Общая стоимость лечения 161 тысяча 556 рублей. Часть этой суммы соберут читатели газеты «Коммерсант» и сайта Русфонд. Не хватает 47 тысяч.

Чтобы помочь Альбине, необходимо отправить смс со словом ДЕТИ на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Пожертвование можно перевести и через специальное приложение. Другие способы помощи – на сайте Русфонда. Это будет лучший подарок на день рождения. В эту субботу малышке Альбине исполнится два года.

Альбина задует свечи, а мама загадает желание, чтобы дочка была здорова.
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