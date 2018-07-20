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20.07.2018 18:51 Альбине Кандеевой требуется помощь зрителей тульских «Вестей» Анастасия Октябрьская





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«Мы пока не ходим, но сидим, начали немножко говорить, совсем чуть-чуть. Надеюсь, что скоро мы будем делать всё, как остальные детки», - рассказывает Татьяна Кандеева.



В Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии в Москве Альбине назначили терапию препаратом «Прогликем». Его малышке придётся принимать всю жизнь. «Лекарство очень горькое, но она привыкла. Пьёт его и даже не морщится», - говорит мама.



А ещё оно очень дорогое. В прошлом году Русфонд помог его закупить. Сейчас лекарство подходит к концу. Помочь Альбине продолжить принимать жизненно необходимый препарат можете и вы, наши телезрители. Общая стоимость лечения 161 тысяча 556 рублей. Часть этой суммы соберут читатели газеты «Коммерсант» и сайта Русфонд. Не хватает 47 тысяч.



Чтобы помочь Альбине, необходимо отправить смс со словом ДЕТИ на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Пожертвование можно перевести и через специальное приложение. Другие способы помощи – на сайте Русфонда. Это будет лучший подарок на день рождения. В эту субботу малышке Альбине исполнится два года.



Альбина задует свечи, а мама загадает желание, чтобы дочка была здорова.



Взобраться самостоятельно на диван – большая победа для маленькой Альбины. В семь месяцев врачи поставили диагноз - врождённый гиперинсулинизм. Это заболевание, при котором в поджелудочной железе вырабатывается слишком много гормона инсулина. Он снижает концентрацию глюкозы в крови. А ведь это главный источник питания для головного мозга. Организм слабеет.«Мы пока не ходим, но сидим, начали немножко говорить, совсем чуть-чуть. Надеюсь, что скоро мы будем делать всё, как остальные детки», - рассказывает Татьяна Кандеева.В Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии в Москве Альбине назначили терапию препаратом «Прогликем». Его малышке придётся принимать всю жизнь. «Лекарство очень горькое, но она привыкла. Пьёт его и даже не морщится», - говорит мама.А ещё оно очень дорогое. В прошлом году Русфонд помог его закупить. Сейчас лекарство подходит к концу. Помочь Альбине продолжить принимать жизненно необходимый препарат можете и вы, наши телезрители. Общая стоимость лечения 161 тысяча 556 рублей. Часть этой суммы соберут читатели газеты «Коммерсант» и сайта Русфонд. Не хватает 47 тысяч.Чтобы помочь Альбине, необходимо отправить смс со словом ДЕТИ на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Пожертвование можно перевести и через специальное приложение. Другие способы помощи – на сайте Русфонда. Это будет лучший подарок на день рождения. В эту субботу малышке Альбине исполнится два года.Альбина задует свечи, а мама загадает желание, чтобы дочка была здорова.





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