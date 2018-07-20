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20.07.2018 18:08 Оштрафован директор тульского сельхозпредприятия, в котором погибли люди Вести-Тула





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В результате обрушения трое мужчин получили телесные повреждения, от которых скончались на месте. Семьям погибших был возмещен материальный ущерб и установлены страховые выплаты в связи с потерей кормильца. И вот теперь суд признал гендиректора сельхозпредприятия виновным и назначил крупный штраф.



Один миллион рублей штрафа генеральному директору ООО «Максим Горький» назначил Чернский районный суд за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц. Как установил суд, в феврале 2017 руководитель сельхозпредприятия Андрей Самошин не обеспечил соблюдение указанных правил, вследствие чего на крыше картофелехранилища скопилось большое количество снега, что привело к ее обрушению.В результате обрушения трое мужчин получили телесные повреждения, от которых скончались на месте. Семьям погибших был возмещен материальный ущерб и установлены страховые выплаты в связи с потерей кормильца. И вот теперь суд признал гендиректора сельхозпредприятия виновным и назначил крупный штраф.

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