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20.07.2018 17:57 Туляки не смогли остаться в стороне от Международного дня бокса Вести-Тула





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Не осталась в стороне от общероссийских мероприятий и тульская областная Федерация бокса. Спортсмены, тренеры и сотрудники накануне провели открытую тренировку на базе отдыха «Велегож» в Заокском районе, в которой участвовали и представители других видов спорта. После чего посетили Щёкинский социально-реабилитационный центр, пообщались с ребятами, попавшими в трудную жизненную ситуацию, и подарили им спортивную экипировку.



Всего же за минувший год с приходом нового руководства региональной Федерацией бокса был закуплен новый инвентарь для всех 30 спортивных школ и клубов, в которых развивается бокс.



По словам председателя судейской коллегии Федерации бокса Тульской области Михаила Шевякова, «Федерация бокса Тульской области не смогла остаться в стороне от Международного дня бокса. Главная задача – привлечение молодёжи к здоровому образу жизни и занятиям боксом. Бокс – один из самых мужественных и зрелищных видов спорта».



В воскресенье, 22 июля, в нашей стране во второй раз массово отметят День российского бокса. Основные мероприятия пройдут в Москве на Манежной площади. Кульминацией праздника станет матчевая встреча Россия - Германия, а также концерт звёзд российской эстрады.Не осталась в стороне от общероссийских мероприятий и тульская областная Федерация бокса. Спортсмены, тренеры и сотрудники накануне провели открытую тренировку на базе отдыха «Велегож» в Заокском районе, в которой участвовали и представители других видов спорта. После чего посетили Щёкинский социально-реабилитационный центр, пообщались с ребятами, попавшими в трудную жизненную ситуацию, и подарили им спортивную экипировку.Всего же за минувший год с приходом нового руководства региональной Федерацией бокса был закуплен новый инвентарь для всех 30 спортивных школ и клубов, в которых развивается бокс.По словам председателя судейской коллегии Федерации бокса Тульской области Михаила Шевякова, «Федерация бокса Тульской области не смогла остаться в стороне от Международного дня бокса. Главная задача – привлечение молодёжи к здоровому образу жизни и занятиям боксом. Бокс – один из самых мужественных и зрелищных видов спорта».





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