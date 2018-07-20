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20.07.2018 17:08 Мастерица Олеся Каретникова прославляет тульские бренды в коже Татьяна Голубова





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«Мне встретились очень хорошие учителя, которые передали мне своё мастерство и дали толчок для занятий именно в этом направлении, - рассказывает Олеся Каретникова. – Сейчас у меня два основных направления – Ясная Поляна и Поленово, два моих любимых музея, в которых я периодически провожу мастер-классы».



Кожевенным делом Олеся занимается уже 10 лет. Всю работу, от замысла до воплощения, выполняет сама, освоила самые сложные техники оформления: лазером, холодным и горячим тиснением. Сами рисунки - тоже ее рук и воображения дело.



Сегодня Олеся – желанный участник любых выставок и фестивалей. Планы на будущее у нее грандиозные: набрать большую команду художников и скорняков-кожевенников, не менее нее увлеченных работой с кожей, и добавить славы мастеровой Туле на новом направлении.



Вот так, со стороны глядя - легко, кусок кожи превращается в деталь обязательного для каждой женщины аксессуара - сумки, больше похожей на произведение искусства. Мастер Олеся Каретникова над каждой не просто с удовольствием работает, но с воодушевлением творит. Особое значение она придает оформлению, тематика которого почти всегда связана с Тульским краем, известными тульскими брендами, заповедными местами.«Мне встретились очень хорошие учителя, которые передали мне своё мастерство и дали толчок для занятий именно в этом направлении, - рассказывает Олеся Каретникова. – Сейчас у меня два основных направления – Ясная Поляна и Поленово, два моих любимых музея, в которых я периодически провожу мастер-классы».Кожевенным делом Олеся занимается уже 10 лет. Всю работу, от замысла до воплощения, выполняет сама, освоила самые сложные техники оформления: лазером, холодным и горячим тиснением. Сами рисунки - тоже ее рук и воображения дело.Сегодня Олеся – желанный участник любых выставок и фестивалей. Планы на будущее у нее грандиозные: набрать большую команду художников и скорняков-кожевенников, не менее нее увлеченных работой с кожей, и добавить славы мастеровой Туле на новом направлении.



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