Отцы и дети:
Отравление метанолом
Ветхая культура:
Гром грянул
Большая вода:
Источник счастливой жизни
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



20.07.2018 17:08 Мастерица Олеся Каретникова прославляет тульские бренды в коже
Татьяна Голубова

Мастерица Олеся Каретникова прославляет тульские бренды в коже

| фото |
Вот так, со стороны глядя - легко, кусок кожи превращается в деталь обязательного для каждой женщины аксессуара - сумки, больше похожей на произведение искусства. Мастер Олеся Каретникова над каждой не просто с удовольствием работает, но с воодушевлением творит. Особое значение она придает оформлению, тематика которого почти всегда связана с Тульским краем, известными тульскими брендами, заповедными местами.

«Мне встретились очень хорошие учителя, которые передали мне своё мастерство и дали толчок для занятий именно в этом направлении, - рассказывает Олеся Каретникова. – Сейчас у меня два основных направления – Ясная Поляна и Поленово, два моих любимых музея, в которых я периодически провожу мастер-классы».

Кожевенным делом Олеся занимается уже 10 лет. Всю работу, от замысла до воплощения, выполняет сама, освоила самые сложные техники оформления: лазером, холодным и горячим тиснением. Сами рисунки - тоже ее рук и воображения дело.

Сегодня Олеся – желанный участник любых выставок и фестивалей. Планы на будущее у нее грандиозные: набрать большую команду художников и скорняков-кожевенников, не менее нее увлеченных работой с кожей, и добавить славы мастеровой Туле на новом направлении.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .