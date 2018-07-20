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НОВОСТИ | Общество



20.07.2018 16:27 Производителей псевдомолочной продукции обязали раскрыть карты
Вести-Тула

На псевдомолочной продукции теперь обязаны сообщать о наличии растительных жиров

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Ввести в заблуждение покупателей молочной продукции с заменителем молочного жира теперь будет не так-то просто. С 15 июля вступили в силу новые технические требования Роспотребнадзора, согласно которым изготовитель обязан информировать потребителей об использовании растительного жира вместо молочного.

Наименование таких товаров должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Эта информация должна быть легко читаемой: минимальный размер шрифта 2,5 миллиметра. Наименование следует указывать на той стороне упаковки, которая обращена к потребителю на прилавке.

Как сообщила главный специалист-эксперт отдела надзора за питанием Роспотребнадзора Тульской области Дарья Ершова, «в продукции, в том числе мороженом, содержащем растительные жиры, также указывается полная информация на этикетке о том, что продукт является молокосодержащим. Не допускаются такие понятия как пломбир, мороженое сливочное, мороженое молочное. Для изготовителей предусмотрена административная ответственность, для должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, ИП – 20-30 тысяч, юридические лица от 100 до 300 тысяч рублей».
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