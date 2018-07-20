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20.07.2018 16:02 Управляющие компании ответят за ямы во дворах Вести-Тула





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Инспекторы выйдут на место, замерят ямы и выпишут предписание об устранении нарушения. Если же УК проигнорирует его, то дело отправится в ГЖИ. С первого взгляда все просто, но подводные камней масса. Так, если на дороге яма на яме, то она легко переходит в разряд капитального ремонта.



По словам заместителя начальника Управления по административно-техническому надзору Алины Кабировой, «в первую очередь нужно обращаться в управляющую компанию, так как она делает ямочный ремонт. Если нет понимания с УК, то можно обратиться в наше управление и написать заявление. Если асфальт уже в принципе отсутствует, то по Жилищному кодексу жители должны провести собрание и решить, будут ли они в рамках капремонта ремонтировать асфальт».



Ямы мешают спокойной жизни в вашем дворе, а вы не знаете, что делать и куда обращаться? Даем небольшую инструкцию. Ямочный ремонт находится в ведомстве управляющей компании. Если жилищники не реагируют на обращение, то жители Тулы могут обратиться в Управление по административно-техническому надзору.Инспекторы выйдут на место, замерят ямы и выпишут предписание об устранении нарушения. Если же УК проигнорирует его, то дело отправится в ГЖИ. С первого взгляда все просто, но подводные камней масса. Так, если на дороге яма на яме, то она легко переходит в разряд капитального ремонта.По словам заместителя начальника Управления по административно-техническому надзору Алины Кабировой, «в первую очередь нужно обращаться в управляющую компанию, так как она делает ямочный ремонт. Если нет понимания с УК, то можно обратиться в наше управление и написать заявление. Если асфальт уже в принципе отсутствует, то по Жилищному кодексу жители должны провести собрание и решить, будут ли они в рамках капремонта ремонтировать асфальт».





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