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20.07.2018 15:41 За неделю с жалобами на укусы клещей в тульские больницы обратились 80 детей Вести-Тула





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Напоминаем, по вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами, консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-07-06, 37-33-25, 37-30-77.



В Тульской области клещи атакуют детей. По информации регионального Управления Роспотребнадзора за прошедшую неделю в связи с присасыванием клещей в медицинские учреждения обратились 80 детей. Всего же за данный период от укусов клещей пострадали 229 жителей области.Напоминаем, по вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами, консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-07-06, 37-33-25, 37-30-77.

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