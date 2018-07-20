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20.07.2018 12:33 «Театральный дворик» вновь принимает гостей "Вести-Тула"





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«Театральный дворик» начнется с традиционного шествия от улицы Пушкинской до площади Ленина, где в половине шестого вечера состоится торжественное открытие юбилейного международного фестиваля уличных театров. Затем до позднего вечера яркий праздник продолжится не только на главной площади, но и в Кремле и у Главпочтамта. Специально для фестиваля новую постановку подготовил и покажет театр «Эрмитаж».



«Театральный праздник» в Туле продлится все выходные. Необычным он будет в субботу и растянется по всему проспекту Ленина. Это будет настоящий театральный марафон, который назвали «16 шагов мечты». В воскресенье в театр превратится набережная Упы.



«Мечты сбываются» - под таким девизом сегодня в Туле стартует десятый фестиваль «Театральный дворик». Чтобы подтвердить заявленную ключевую фразу события, придуманы новый площадки и даже формат фестиваля. В этом году в нем примут участие около 70 театральных коллективов и более полутысячи артистов из России, Испании, США, Швеции, Белоруссии.«Театральный дворик» начнется с традиционного шествия от улицы Пушкинской до площади Ленина, где в половине шестого вечера состоится торжественное открытие юбилейного международного фестиваля уличных театров. Затем до позднего вечера яркий праздник продолжится не только на главной площади, но и в Кремле и у Главпочтамта. Специально для фестиваля новую постановку подготовил и покажет театр «Эрмитаж».«Театральный праздник» в Туле продлится все выходные. Необычным он будет в субботу и растянется по всему проспекту Ленина. Это будет настоящий театральный марафон, который назвали «16 шагов мечты». В воскресенье в театр превратится набережная Упы.









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