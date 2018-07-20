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20.07.2018 12:13 Питомцы экзотариума готовятся сменить прописку Полина Ермолаева





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«Наша экспозиция называется «Под пологом тропического леса». – Рассказывает директор тульского экзотариума Татьяна Моисеева. – Здесь будут крупные вольеры».



Знаменитый своими лабораторными работами в научном мире тульский экзотариум, до сих пор ютился в старинном здании на Октябрьской, и за 18 лет пережил три неудачные попытки переселения. Поэтому хозяйка с такой теплотой и азартом рассказывает нам о каждом уголке.



Экзотариум разместится на двух уровнях, стилизованных под джунгли. Питомцев «расселят» по зонам обитания. Вот здесь скоро обоснуется невозмутимый варан, а в этом вольере семейка самого редкого и маленького кенгуру – кустарникового.



Приходите через неделю, говорят строители, сегодня еще не все понятно. Скромничают – за всей этой по-природному хаотичной картинкой стоит труд настоящих профи. Создать жильё для человека или для животных – совсем не одно и тоже.



Пригласить гостей на новоселье раньше ноября, скорее всего не получится. В сентябре - прием работы, исправление погрешностей и 30-дневный карантин. Кстати, старейшие, самые яркие и любимые питомцы Тульского экзотариума – обезьяны Министр и Лимон, останутся в Заречье. Старые животные переезда просто не переживут.





Наконец-то, они съезжают от «тёщи», и будут жить со всеми удобствами на отдельной жилплощади! Пока повсюду строительная пыль и не все павильоны обрели еще конечный вид, но за всем этим рабочим беспорядком уже прорисовываются очертания таинственных тропиков. Такова концепция нового экзотариума.«Наша экспозиция называется «Под пологом тропического леса». – Рассказывает директор тульского экзотариума Татьяна Моисеева. – Здесь будут крупные вольеры».Знаменитый своими лабораторными работами в научном мире тульский экзотариум, до сих пор ютился в старинном здании на Октябрьской, и за 18 лет пережил три неудачные попытки переселения. Поэтому хозяйка с такой теплотой и азартом рассказывает нам о каждом уголке.Экзотариум разместится на двух уровнях, стилизованных под джунгли. Питомцев «расселят» по зонам обитания. Вот здесь скоро обоснуется невозмутимый варан, а в этом вольере семейка самого редкого и маленького кенгуру – кустарникового.Приходите через неделю, говорят строители, сегодня еще не все понятно. Скромничают – за всей этой по-природному хаотичной картинкой стоит труд настоящих профи. Создать жильё для человека или для животных – совсем не одно и тоже.Пригласить гостей на новоселье раньше ноября, скорее всего не получится. В сентябре - прием работы, исправление погрешностей и 30-дневный карантин. Кстати, старейшие, самые яркие и любимые питомцы Тульского экзотариума – обезьяны Министр и Лимон, останутся в Заречье. Старые животные переезда просто не переживут.









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