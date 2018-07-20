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НОВОСТИ | Общество



20.07.2018 12:13 Питомцы экзотариума готовятся сменить прописку
Полина Ермолаева



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Наконец-то, они съезжают от «тёщи», и будут жить со всеми удобствами на отдельной жилплощади! Пока повсюду строительная пыль и не все павильоны обрели еще конечный вид, но за всем этим рабочим беспорядком уже прорисовываются очертания таинственных тропиков. Такова концепция нового экзотариума.

«Наша экспозиция называется «Под пологом тропического леса». – Рассказывает директор тульского экзотариума Татьяна Моисеева. – Здесь будут крупные вольеры».

Знаменитый своими лабораторными работами в научном мире тульский экзотариум, до сих пор ютился в старинном здании на Октябрьской, и за 18 лет пережил три неудачные попытки переселения. Поэтому хозяйка с такой теплотой и азартом рассказывает нам о каждом уголке.

Экзотариум разместится на двух уровнях, стилизованных под джунгли. Питомцев «расселят» по зонам обитания. Вот здесь скоро обоснуется невозмутимый варан, а в этом вольере семейка самого редкого и маленького кенгуру – кустарникового.

Приходите через неделю, говорят строители, сегодня еще не все понятно. Скромничают – за всей этой по-природному хаотичной картинкой стоит труд настоящих профи. Создать жильё для человека или для животных – совсем не одно и тоже.

Пригласить гостей на новоселье раньше ноября, скорее всего не получится. В сентябре - прием работы, исправление погрешностей и 30-дневный карантин. Кстати, старейшие, самые яркие и любимые питомцы Тульского экзотариума – обезьяны Министр и Лимон, останутся в Заречье. Старые животные переезда просто не переживут.
















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