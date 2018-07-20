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20.07.2018 11:54 Основателю группы «Партизанской правды партизан» назначена мера пресечения "Вести-Тула"





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Меняйлова, его жену и несколько последователей задержали ранним утром 17 июля. В трех квартирах писателя-блогера был произведен обыск. Следователи изъяли электронную технику и литературу из Федерального списка экстремистских материалов. Уголовное дело в отношении Меняйлова возбуждено по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти, вражды или унижения человеческого достоинства). Арест назначен до 17 ноября.





Суворовский районный суд избрал меру пресечения для обвиняемого по делу об экстремизме основателя, так называемой группы - «Партизанской правды партизан» Алексея Меняйлова.Меняйлова, его жену и несколько последователей задержали ранним утром 17 июля. В трех квартирах писателя-блогера был произведен обыск. Следователи изъяли электронную технику и литературу из Федерального списка экстремистских материалов. Уголовное дело в отношении Меняйлова возбуждено по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти, вражды или унижения человеческого достоинства). Арест назначен до 17 ноября.











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