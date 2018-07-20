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НОВОСТИ | Общество



20.07.2018 11:41 В Заокском районе осваивание участков для многодетных движется с трудом
Надежда Долгих



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Вот это поле самая середина микрорайона «Бутиковский сад» посёлка Заокский, линия электропередач направляется к его концу ещё на протяжении двух километров. Именно здесь с 2013 года выделяют участки многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и ветеранам.

Без всяких коммуникаций, построить дом в таких условиях – задачка не из простых. Не говоря уже о том, что бюджет этих социальных категорий весьма скромен. До сих пор в районе нет ни воды, ни канализации. Однако подведения электричества жители добились сами - через районные электросети. «Две недели назад повесили счетчик. Добивались: каждый день звонили им в электросеть, они все завтраками кормили», - говорит житель микрорайона Андрей Терехов.

На кадастровой карте эта местность выглядит иначе. Участок к участку здесь располагаются 400 землевладений. По данным администрации, более 90 из них отданы многодетным семьям. Однако начали строительство еще очень немногие, если даже дом и готов, то жить в районе круглый год невозможно: нет дороги.

«Нам бы хотелось здесь жить. – Говорит Анастасия Сахарова. - Все-таки свой дом, детям здесь хорошо. Но с другой стороны сезон дождей, зима – проехать сюда совершенно невозможно. Если что-то случится, скорую помощь не вызвать. Она просто не проедет».

Дорогу частично начали готовить к отсыпке щебнем. Однако, по срокам прокладки водоотведения и канализации вразумительного ответа в администрации нам не дали. По словам главы администрации Заокского района Николая Тимакова, «…дорогу планируется сделать в этом и следующем году. На это заложено порядка пяти миллионов рублей. В этом году ее уже отгредировали, нарезали кюветы, постараемся щебнем отсыпать. Готовится проект по водоснабжению стоимостью 56 миллионов рублей. Но это долгосрочная будет программа».

Перспектива у жителей есть. Правда, неизвестно, сколько ждать ее реализации. А пока участки заселяют, по большей части, высокая трава и размером с человеческий рост борщевик.
















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