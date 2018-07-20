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20.07.2018 11:19 Тульский госуниверситет пополнился новыми магистрами София Гафарова





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У парня всегда была тяга к точным наукам, а вот профессию инженера выбрал прозорливо. Сегодня такие специалисты нарасхват. По профессии Артем работает уже 2 года. Но с улыбкой вспоминает, как начинал зарабатывать консультантом в мобильной сети и как с сокурсницей вместе пытались совмещать работу с учебой.



Старания себя оправдали. Артем успевал еще писать научные статьи. Например, как электросчетчик сделать умным. И за свои успехи получил президентскую стипендию. Поэтому в числе стипендиатов Президента и правительства России получил свой красный диплом из рук губернатора области. В этом году из почти 500 магистров ТулГУ больше половины - отличники.



«У вас есть стремление быть лучшими. Есть навыки и знания. Половина из вас уже трудятся на промышленных предприятиях и в научных коллективах. Мы гордимся вами», - сказал глава региона Алексей Дюмин, обращаясь к выпускникам ТулГУ.



Новоиспеченные магистры принесли клятву на верность девизу «Инновации. Карьера. Успех» и в знак обретения нового академического статуса перекинули кисточки на конфедератках слева направо. Подсластил грусть расставания 40-килограмовый торт для магистров 2018. И, несмотря на дождливую погоду, из-за которой вручение дипломов перенесли внутрь здания, все вышли на улицу. Чтобы традиционно и дружно подбросить свои конфедератки вверх.

Шапочка-конфедератка, красно-черная мантия и волнительное предвкушение получения долгожданного диплома. Сегодня Артем в последний раз сел за парту родной аудитории, где проучился 7 лет на факультете элеткроэнергетики и электротехники.У парня всегда была тяга к точным наукам, а вот профессию инженера выбрал прозорливо. Сегодня такие специалисты нарасхват. По профессии Артем работает уже 2 года. Но с улыбкой вспоминает, как начинал зарабатывать консультантом в мобильной сети и как с сокурсницей вместе пытались совмещать работу с учебой.Старания себя оправдали. Артем успевал еще писать научные статьи. Например, как электросчетчик сделать умным. И за свои успехи получил президентскую стипендию. Поэтому в числе стипендиатов Президента и правительства России получил свой красный диплом из рук губернатора области. В этом году из почти 500 магистров ТулГУ больше половины - отличники.«У вас есть стремление быть лучшими. Есть навыки и знания. Половина из вас уже трудятся на промышленных предприятиях и в научных коллективах. Мы гордимся вами», - сказал глава региона Алексей Дюмин, обращаясь к выпускникам ТулГУ.Новоиспеченные магистры принесли клятву на верность девизу «Инновации. Карьера. Успех» и в знак обретения нового академического статуса перекинули кисточки на конфедератках слева направо. Подсластил грусть расставания 40-килограмовый торт для магистров 2018. И, несмотря на дождливую погоду, из-за которой вручение дипломов перенесли внутрь здания, все вышли на улицу. Чтобы традиционно и дружно подбросить свои конфедератки вверх.









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