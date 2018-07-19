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НОВОСТИ | Общество



19.07.2018 19:30 Наработки тульского тренера Владимира Соболева перенимают во всём мире
Надежда Долгих

Наработки тульского тренера Владимира Соболева перенимают во всём мире

| фото |
На велотреке - рев мотора. Круг за кругом впереди едет тренер на мотоцикле, за ним - выводок будущих чемпионов. Постепенно цепочка редеет, остаются только самые выносливые. Однако расслабляться не стоит.

В свои шестьдесят шесть тренер сборной команды Тульской области по велоспорту Владимир Соболев каждый день на велотреке. 50 лет в спорте, из них 43 в качестве тренера. К работе подходит с душой и самоотдачей, говорит, относится к воспитанникам по-отечески, но строго.

Воспитанник заслуженного мастера спорта Владимира Соболева Валерий Майоров рассказал: «Тренировки у нас каждый день по 2-3 часа, иногда даже два раза в день - шоссе, трек или силовая работа в спортивном зале».

Десять мастеров спорта российского и международного класса, среди воспитанников тренера - серебряный призер Олимпийских игр 2000 года Оксана Гришина, призер чемпионата мира Екатерина Гниденко, победители чемпионатов Европы и других международных соревнований.

«У нас учатся, - рассказывает тренер сборной команды Тульской области по велоспорту, заслуженный тренер России Владимир Соболев. - Так, я знаю, что лучший результат будет на четвертом-пятом повторении. Я искал место за треком и делал старты с места. Сейчас смотрю – все в мире начали так делать. Говорят, что самочувствие тренера передается самочувствию спортсмена. Для того чтобы нормальные результаты были, надо и самому неплохо себя чувствовать».

На вопрос, в чем секрет его тренерского успеха, Владимир Соболев отвечает скромно: везение. Повезло с маленькими звездочками, которые выросли в большие алмазы! Искать неограненные таланты тренер продолжает и сегодня, наверное, не осознавая, что и сам является драгоценным примером активного и продуктивного долголетия.













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