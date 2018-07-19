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19.07.2018 19:30 Наработки тульского тренера Владимира Соболева перенимают во всём мире Надежда Долгих





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В свои шестьдесят шесть тренер сборной команды Тульской области по велоспорту Владимир Соболев каждый день на велотреке. 50 лет в спорте, из них 43 в качестве тренера. К работе подходит с душой и самоотдачей, говорит, относится к воспитанникам по-отечески, но строго.



Воспитанник заслуженного мастера спорта Владимира Соболева Валерий Майоров рассказал: «Тренировки у нас каждый день по 2-3 часа, иногда даже два раза в день - шоссе, трек или силовая работа в спортивном зале».



Десять мастеров спорта российского и международного класса, среди воспитанников тренера - серебряный призер Олимпийских игр 2000 года Оксана Гришина, призер чемпионата мира Екатерина Гниденко, победители чемпионатов Европы и других международных соревнований.



«У нас учатся, - рассказывает тренер сборной команды Тульской области по велоспорту, заслуженный тренер России Владимир Соболев. - Так, я знаю, что лучший результат будет на четвертом-пятом повторении. Я искал место за треком и делал старты с места. Сейчас смотрю – все в мире начали так делать. Говорят, что самочувствие тренера передается самочувствию спортсмена. Для того чтобы нормальные результаты были, надо и самому неплохо себя чувствовать».



На вопрос, в чем секрет его тренерского успеха, Владимир Соболев отвечает скромно: везение. Повезло с маленькими звездочками, которые выросли в большие алмазы! Искать неограненные таланты тренер продолжает и сегодня, наверное, не осознавая, что и сам является драгоценным примером активного и продуктивного долголетия.



На велотреке - рев мотора. Круг за кругом впереди едет тренер на мотоцикле, за ним - выводок будущих чемпионов. Постепенно цепочка редеет, остаются только самые выносливые. Однако расслабляться не стоит.В свои шестьдесят шесть тренер сборной команды Тульской области по велоспорту Владимир Соболев каждый день на велотреке. 50 лет в спорте, из них 43 в качестве тренера. К работе подходит с душой и самоотдачей, говорит, относится к воспитанникам по-отечески, но строго.Воспитанник заслуженного мастера спорта Владимира Соболева Валерий Майоров рассказал: «Тренировки у нас каждый день по 2-3 часа, иногда даже два раза в день - шоссе, трек или силовая работа в спортивном зале».Десять мастеров спорта российского и международного класса, среди воспитанников тренера - серебряный призер Олимпийских игр 2000 года Оксана Гришина, призер чемпионата мира Екатерина Гниденко, победители чемпионатов Европы и других международных соревнований.«У нас учатся, - рассказывает тренер сборной команды Тульской области по велоспорту, заслуженный тренер России Владимир Соболев. - Так, я знаю, что лучший результат будет на четвертом-пятом повторении. Я искал место за треком и делал старты с места. Сейчас смотрю – все в мире начали так делать. Говорят, что самочувствие тренера передается самочувствию спортсмена. Для того чтобы нормальные результаты были, надо и самому неплохо себя чувствовать».На вопрос, в чем секрет его тренерского успеха, Владимир Соболев отвечает скромно: везение. Повезло с маленькими звездочками, которые выросли в большие алмазы! Искать неограненные таланты тренер продолжает и сегодня, наверное, не осознавая, что и сам является драгоценным примером активного и продуктивного долголетия.





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