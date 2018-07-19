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19.07.2018 19:11 Полицейского начальника из Мордвеса подозревают в вымогательстве
Вести-Тула

Полицейского начальника из Мордвеса подозревают в вымогательстве

| фото |
Получение должностным лицом взятки, совершенное с вымогательством, в крупном размере - в этом подозревают следователи начальника пункта полиции «Мордвесский». Накануне его задержали в Новомосковске. Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ, а также службы собственной безопасности регионального УМВД.

Как сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Тульской области по взаимодействию со СМИ Анна Киреечева, «обвиняемым было установлено, что в Венёвском районе мужчина выращивал и реализовывал сельскохозяйственную продукцию. К этой деятельности привлекались лица без гражданства РФ и не имеющие законного права на работу. Обвиняемый неоднократно высказывал мужчине требования о передаче денег в сумме 165 тысяч рублей за непроведение проверок. 16 июля было передано 20 тысяч, в ходе чего обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается».

В настоящее время обвиняемый во взятке начальник пункта полиции уволен со службы, так же речь идет о наказании его непосредственных руководителей.













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