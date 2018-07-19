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19.07.2018 16:23 При приёмке тульских дорог выявлены недостатки Вести-Тула





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«Люди участвовали, но они не являются специалистами. Дорога, вроде, сверху нормальная, но технический контроль выявил недостатки», - рассказал Глава Тулы Юрий Цкипури.



По словам главы администрации города Евгений Авилова, «где-то не доложили сантиметр асфальта, где-то – щебенки, а потом у людей вопросы, почему асфальт сходит вместе со снегом».



Где вскоре снова закипят ремонтные работы и за чей счет - расскажем в нашем вечернем выпуске в 20.45.



Приемка дорог - жесткая, но справедливая. Подрядчики начали сдавать объекты дорожной инфраструктуры Тулы, но контроль качества проходят не все. Комиссия, проведя экспертизу асфальтобетонного покрытия, выявила недостатки при производстве работ в Бухоновском переулке и на улицах Фридриха Энгельса, Белкина, Обручева.«Люди участвовали, но они не являются специалистами. Дорога, вроде, сверху нормальная, но технический контроль выявил недостатки», - рассказал Глава Тулы Юрий Цкипури.По словам главы администрации города Евгений Авилова, «где-то не доложили сантиметр асфальта, где-то – щебенки, а потом у людей вопросы, почему асфальт сходит вместе со снегом».





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