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НОВОСТИ | Общество



19.07.2018 15:50 Телефильм Галины Цой отмечен дипломом I степени на конкурсе Союза «Чернобыль» России
Елена Панова

Телефильм Галины Цой отмечен дипломом I степени на конкурсе Союза «Чернобыль» России

| фото |
Диплом первой степени, почётный знак и памятный подарок автору фильма «Спокойной ночи, сын» Галине Цой председатель регионального отделения Союза «Чернобыль» Владимир Наумов вручал в стенах телерадиокомпании «Тула».

«Главное в любой сфере деятельности, и журналистика здесь не исключение, - люди. Это не техника – не камеры, не машины. Галина Моисеевна Цой – это наш бриллиантовый капитал», - говорит директор тульского филиала ВГТРК Сергей Белов.

О ликвидаторах Чернобыльской аварии Галина Цой заговорила, пожалуй, первой на тульском телевидении. В 92-м году она провела телемарафон, который длился два дня. Во время его туляки приносили деньги в помощь пострадавшим от радиации.

«Чернобыль – это такое явление, о котором никогда нельзя забывать, - считает автор фильма Галина Цой. - В сумасшедшие дни испытаний обычные люди, скромные, которых никто не знал, добровольно ушли ликвидировать аварию. Это настоящие патриоты, герои. Они все потеряли здоровье, но спасли мир»

«Спокойной ночи, сын» - фильм-путешествие. Главные герои – ликвидатор аварии Владимир Наумов и его сын Дмитрий отправляются в Чернобыль. Сын откровенно не понимает, за что отец и его товарищи отдали здоровье. В конце всё встает на свои места.

Как рассказал председатель Тульской областной общественной организации Союз «Чернобыль» России Владимир Наумов, «чувства смешанные, когда туда едешь. Едешь туда, где в молодости проявил героизм. Мы – герои, и не надо этого стесняться. Другое чувство, когда видишь то, что там есть. Город Припять умирает».

Впервые туляки стали победителями конкурса, который проводил Союз «Чернобыль». Оценивало работу не телевизионное жюри, а значит, тем дороже эта победа.













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