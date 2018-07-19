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19.07.2018 15:50 Телефильм Галины Цой отмечен дипломом I степени на конкурсе Союза «Чернобыль» России Елена Панова





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«Главное в любой сфере деятельности, и журналистика здесь не исключение, - люди. Это не техника – не камеры, не машины. Галина Моисеевна Цой – это наш бриллиантовый капитал», - говорит директор тульского филиала ВГТРК Сергей Белов.



О ликвидаторах Чернобыльской аварии Галина Цой заговорила, пожалуй, первой на тульском телевидении. В 92-м году она провела телемарафон, который длился два дня. Во время его туляки приносили деньги в помощь пострадавшим от радиации.



«Чернобыль – это такое явление, о котором никогда нельзя забывать, - считает автор фильма Галина Цой. - В сумасшедшие дни испытаний обычные люди, скромные, которых никто не знал, добровольно ушли ликвидировать аварию. Это настоящие патриоты, герои. Они все потеряли здоровье, но спасли мир»



«Спокойной ночи, сын» - фильм-путешествие. Главные герои – ликвидатор аварии Владимир Наумов и его сын Дмитрий отправляются в Чернобыль. Сын откровенно не понимает, за что отец и его товарищи отдали здоровье. В конце всё встает на свои места.



Как рассказал председатель Тульской областной общественной организации Союз «Чернобыль» России Владимир Наумов, «чувства смешанные, когда туда едешь. Едешь туда, где в молодости проявил героизм. Мы – герои, и не надо этого стесняться. Другое чувство, когда видишь то, что там есть. Город Припять умирает».



Впервые туляки стали победителями конкурса, который проводил Союз «Чернобыль». Оценивало работу не телевизионное жюри, а значит, тем дороже эта победа.

Диплом первой степени, почётный знак и памятный подарок автору фильма «Спокойной ночи, сын» Галине Цой председатель регионального отделения Союза «Чернобыль» Владимир Наумов вручал в стенах телерадиокомпании «Тула».«Главное в любой сфере деятельности, и журналистика здесь не исключение, - люди. Это не техника – не камеры, не машины. Галина Моисеевна Цой – это наш бриллиантовый капитал», - говорит директор тульского филиала ВГТРК Сергей Белов.О ликвидаторах Чернобыльской аварии Галина Цой заговорила, пожалуй, первой на тульском телевидении. В 92-м году она провела телемарафон, который длился два дня. Во время его туляки приносили деньги в помощь пострадавшим от радиации.«Чернобыль – это такое явление, о котором никогда нельзя забывать, - считает автор фильма Галина Цой. - В сумасшедшие дни испытаний обычные люди, скромные, которых никто не знал, добровольно ушли ликвидировать аварию. Это настоящие патриоты, герои. Они все потеряли здоровье, но спасли мир»«Спокойной ночи, сын» - фильм-путешествие. Главные герои – ликвидатор аварии Владимир Наумов и его сын Дмитрий отправляются в Чернобыль. Сын откровенно не понимает, за что отец и его товарищи отдали здоровье. В конце всё встает на свои места.Как рассказал председатель Тульской областной общественной организации Союз «Чернобыль» России Владимир Наумов, «чувства смешанные, когда туда едешь. Едешь туда, где в молодости проявил героизм. Мы – герои, и не надо этого стесняться. Другое чувство, когда видишь то, что там есть. Город Припять умирает».Впервые туляки стали победителями конкурса, который проводил Союз «Чернобыль». Оценивало работу не телевизионное жюри, а значит, тем дороже эта победа.







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