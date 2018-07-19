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19.07.2018 12:42 Южная часть Тулы сутки оставалась без воды Надежда Долгих





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Как рассказал главный инженер ОАО «Тулагорводоканал» Тимофей Федотов, «…Масловско-Песочинский водозабор является одним из старейших в городе Туле. Он введен в эксплуатацию в 1953-м году, соответственно срок его ввода в эксплуатацию и изношенность его сетей говорят сами за себя».



Действительно цифры удручают, ведь нормативный срок службы водовода 20 лет. Планы по доведению до нормативного состояния сетей водоснабжения и водоотведения Тулы легут в основу масштабного документа, концессионного соглашения.



«У нас не самое лучшее состояние сетей. Где-то порядка 82 - 85% износа, как мы прогнозируем. Именно поэтому мы сейчас скрупулезно прорабатываем мероприятия коммерческой концессии, которые будут направлены на то, чтобы все сети в течение семи лет были заменены и все основные агрегаты были приведены в порядок», - говорит заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин.



Подобные работы были проведены на всех водозаборах города, кроме Осетровского. Они запланированы на август, при этом без воды останется часть Пролетарского округа. А пока кран пуст, туляки получают питьевую воду бесплатно в киосках «Губернский колодезь». Работа коммунальщиков незаметна, если вода течет и электричество работает. К бесперебойному функционированию сетей в любое время года и стремятся сотрудники водоканала.



Южная часть Центрального, Привокзального и Советского округов осталась на сутки без воды. Профилактические работы велись одновременно на нескольких участках Масловско-Песоченского водозабора: на станции обезжелезивания воды и насосной станции, ведется замена трубопровода, анкерных опор, вырубка деревьев и поросли под ЛЭП.Как рассказал главный инженер ОАО «Тулагорводоканал» Тимофей Федотов, «…Масловско-Песочинский водозабор является одним из старейших в городе Туле. Он введен в эксплуатацию в 1953-м году, соответственно срок его ввода в эксплуатацию и изношенность его сетей говорят сами за себя».Действительно цифры удручают, ведь нормативный срок службы водовода 20 лет. Планы по доведению до нормативного состояния сетей водоснабжения и водоотведения Тулы легут в основу масштабного документа, концессионного соглашения.«У нас не самое лучшее состояние сетей. Где-то порядка 82 - 85% износа, как мы прогнозируем. Именно поэтому мы сейчас скрупулезно прорабатываем мероприятия коммерческой концессии, которые будут направлены на то, чтобы все сети в течение семи лет были заменены и все основные агрегаты были приведены в порядок», - говорит заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин.Подобные работы были проведены на всех водозаборах города, кроме Осетровского. Они запланированы на август, при этом без воды останется часть Пролетарского округа. А пока кран пуст, туляки получают питьевую воду бесплатно в киосках «Губернский колодезь». Работа коммунальщиков незаметна, если вода течет и электричество работает. К бесперебойному функционированию сетей в любое время года и стремятся сотрудники водоканала.















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