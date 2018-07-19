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19.07.2018 12:33 В российских магазинах появятся продукты, приглашающие посетить Тульскую область "Вести-Тула"





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В разных уголках России на полках магазинов можно увидеть продукцию пряничных фабрик «Медовые традиции», а клиенты фабрики «Тульская гармонь» получают музыкальные инструменты в упаковке с наклейкой «Добро пожаловать в Тульскую область!».



И совсем скоро список этот пополнится. Уже в августе выйдет обновленная упаковка у крупнейшего производителя мяса индейки из Заокского района и любимых многими Суворовских конфет. Также заключено соглашение и готовится к выпуску продукция в обновленной упаковке еще одного известного гастрономического бренда - белёвской пастилы.





На полках российских магазинов появились продукты, приглашающие покупателей посетить Тульскую область. Теперь информация о нашем регионе размещена на этикетках популярных производителей гастрономических брендов и товаров народного потребления.В разных уголках России на полках магазинов можно увидеть продукцию пряничных фабрик «Медовые традиции», а клиенты фабрики «Тульская гармонь» получают музыкальные инструменты в упаковке с наклейкой «Добро пожаловать в Тульскую область!».И совсем скоро список этот пополнится. Уже в августе выйдет обновленная упаковка у крупнейшего производителя мяса индейки из Заокского района и любимых многими Суворовских конфет. Также заключено соглашение и готовится к выпуску продукция в обновленной упаковке еще одного известного гастрономического бренда - белёвской пастилы.

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