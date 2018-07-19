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19.07.2018 12:11 Сегодня на «Газоне» расскажут о современном гардеробе "Вести-Тула"





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Туляков ждут экскурсии, йога, настольные игры, тренинги и многое другое. С 15.30 до 17.00 - мастер-класс со стилистом «Современный гардероб» В 17.00 состоится экскурсия «Тула мистическая», во время которой вам откроется мистическая Тула, а ее тайная жизнь запомнится надолго. Вы познакомитесь с местами закладки древних кладов, охраняемых призраками, а также узнаете, как удалось спасти город при большом пожаре 1834 года.



При хорошей погоде в 19.00 на сцене для всех желающих - караоке! В кинотеатре под открытым небом в этот четверг транслируются фильмы победителей, лауреатов и участников фестиваля коротких фильмов «Шорты». Начало в 22.00.





Погода за окном неустойчивая, тем не менее, это не помеха для работы площадок молодежного пространства «Газон» в Тульском кремле. На сегодня снова запланирована интересная программа.Туляков ждут экскурсии, йога, настольные игры, тренинги и многое другое. С 15.30 до 17.00 - мастер-класс со стилистом «Современный гардероб» В 17.00 состоится экскурсия «Тула мистическая», во время которой вам откроется мистическая Тула, а ее тайная жизнь запомнится надолго. Вы познакомитесь с местами закладки древних кладов, охраняемых призраками, а также узнаете, как удалось спасти город при большом пожаре 1834 года.При хорошей погоде в 19.00 на сцене для всех желающих - караоке! В кинотеатре под открытым небом в этот четверг транслируются фильмы победителей, лауреатов и участников фестиваля коротких фильмов «Шорты». Начало в 22.00.

Читать @gtrktula

















