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19.07.2018 11:43 Потомки Толстого со всего мира приехали в Ясную Поляну Елена Панова





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Только раз в два года они встречаются в таком многочисленном составе. Кто-то из них впервые узнал о существовании друг друга здесь, в имении своего общего предка. Прямых потомков Толстых в мире 80 человек. Но еще больше представителей других ветвей многочисленного рода.



В Ясной Поляне они заходят в теплицу, и узнают, что здесь во время Толстого зрели лимоны, финики. Александра впервые участвовала в съезде семьи в возрасте двух месяцев. Сейчас ей 18. И она ни разу не нарушила традицию. «С огромным удовольствием сюда приезжаем. Здесь очень красиво в любое время года. Очень люблю Ясную Поляну», - говорит прапраправнучка Толстого Александра Толстая.



Чтобы собраться в Ясной Поляне они откладывают свои дела дома. Татьяна Толстой, именно так звучит фамилия в шведском варианте, юрист, занимается семейным правом. Впервые она приехала в родовое имение еще в 1987-м году. «Чувствую себя членом семьи Толстых, когда приезжаю в Ясную Поляну», - признается праправнучка Толстого Татьяна Толстой.



Не все из них понимают язык своего великого предка. Некоторые русские слова так и вовсе не поддаются переводу. В английском нет полного аналога названию – желтая кубышка. Но эти растения – символ Ясной Поляны. И воспоминания о них потомки Льва Толстого отсюда из маленькой деревни под Тулой увезут в другие страны.



От объектива его камеры не ускользнуть. ДимитрИ Толстой, фотограф из Франции, заглядывает в самые дальние уголки Ясной Поляны. Он – правнук Льва Николаевича по линии его сына Михаила. В родовом имении Димитри не первый раз. И всегда возвращается домой с огромной серией снимков. Раз в два года в Париже у него проходит выставка. После этой поездки на историческую родину пейзажи усадьбы точно займут на ней место.Только раз в два года они встречаются в таком многочисленном составе. Кто-то из них впервые узнал о существовании друг друга здесь, в имении своего общего предка. Прямых потомков Толстых в мире 80 человек. Но еще больше представителей других ветвей многочисленного рода.В Ясной Поляне они заходят в теплицу, и узнают, что здесь во время Толстого зрели лимоны, финики. Александра впервые участвовала в съезде семьи в возрасте двух месяцев. Сейчас ей 18. И она ни разу не нарушила традицию. «С огромным удовольствием сюда приезжаем. Здесь очень красиво в любое время года. Очень люблю Ясную Поляну», - говорит прапраправнучка Толстого Александра Толстая.Чтобы собраться в Ясной Поляне они откладывают свои дела дома. Татьяна Толстой, именно так звучит фамилия в шведском варианте, юрист, занимается семейным правом. Впервые она приехала в родовое имение еще в 1987-м году. «Чувствую себя членом семьи Толстых, когда приезжаю в Ясную Поляну», - признается праправнучка Толстого Татьяна Толстой.Не все из них понимают язык своего великого предка. Некоторые русские слова так и вовсе не поддаются переводу. В английском нет полного аналога названию – желтая кубышка. Но эти растения – символ Ясной Поляны. И воспоминания о них потомки Льва Толстого отсюда из маленькой деревни под Тулой увезут в другие страны.









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