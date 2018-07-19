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НОВОСТИ | Общество



19.07.2018 11:09 Корреспондент тульских «Вестей» отправилась в рейд вместе с сотрудниками ГИМС
Анастасия Октябрьская



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Судоходная река федерального значения Ока. Будни. На часах почти полдень. Посмотрим, сколько ещё свободных от работы отпускников решились в этот солнечный и жаркий день на водную прогулку.

1,5 тысячи километров - такова протяжённость Оки. 230 из которых – в пределах Тульской области. Движение по этой водной артерии в выходные очень оживлённое. Чего и кого только не встретишь. И катера, и гидроциклы, и вейкбордисты. Но, посреди рабочей недели, честно говоря, на глаза ГИМС попался всего один судоводитель. И тот с полным комплектом документов.

Да и в выходные попадаются всё чаще законопослушные судоводители, говорят инспекторы. На сегодня в Тульской области зарегистрировано 6671 маломерное судно. А удостоверение на право управления им имеют 6717 жителей региона. Дисциплинируют штрафы, которые с годами растут.

«Размер штрафов значительно увеличился. – Рассказывает старший государственный инспектор ГПС №1 города Алексина Павел Дорофеев. - Например, на судно, которое не зарегистрировано, но подлежит регистрации – штраф от 2 до 3 тысяч. Суда, не прошедшие технического освидетельствования – от 500 до 1000 рублей. И человек если вышел на речную гладь и не имеет с собой удостоверения – от 1000 до 2000 рублей».
Патрулирование стражи водного порядка ведут регулярно. Притом в тесном сотрудничестве с московскими и калужскими инспекторами. Ведь Ока пограничная река. Так что штрафом может наградить не только тульская инспекция.

Хорошо плывет вон та группа в полосатых купальниках. И ведь важно, чтобы ещё и безопасно. А для этого всего-то нужно надеть спасательный жилет и убедиться, что капитан вашего судна имеет при себе водительское удостоверение. И можно со спокойной душой наслаждаться прекрасными видами за бортом.














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