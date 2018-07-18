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18.07.2018 19:57 Дюмин о перебоях с водой: Пора уходить от латания дыр Вести-Тула





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Проблемные места и слабые звенья определены, пути решения намечены. Во многих районах уже решается вопрос по финансированию проектов, чтобы жители получали воду и были обеспечены качественным водоснабжением.



По словам губернатора Алексея Дюмина, «все проблемы имеют комплексный характер, они нам известны, ничего нового для себя не открываем. Нужно уже уходить от латания дыр и выработать конкретные шаги, чтобы сдвинуть проблему с мертвой точки. Минфину Тульской области поручаю увеличить объем бюджетных ассигнований на программу модернизации объектов ЖКХ. Прошу всех ответственных уделить водоснабжению повышенное внимание».



Перебои с водой и некачественное водоснабжение - сегодня ситуацию в проблемных районах губернатор обсудил на совещании с главами администраций. Лидеры по числу обращений жителей - Тула (с доставшейся ей с ветхими сетями Ленинского района), Болохово, Приупский и Липки Киреевского района, а так же Донской, Богородицк, Узловая и деревня Ясная Поляна Щекинского района.Проблемные места и слабые звенья определены, пути решения намечены. Во многих районах уже решается вопрос по финансированию проектов, чтобы жители получали воду и были обеспечены качественным водоснабжением.По словам губернатора Алексея Дюмина, «все проблемы имеют комплексный характер, они нам известны, ничего нового для себя не открываем. Нужно уже уходить от латания дыр и выработать конкретные шаги, чтобы сдвинуть проблему с мертвой точки. Минфину Тульской области поручаю увеличить объем бюджетных ассигнований на программу модернизации объектов ЖКХ. Прошу всех ответственных уделить водоснабжению повышенное внимание».





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