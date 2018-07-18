НОВОСТИ | Общество







18.07.2018 19:28 Безопасные и качественные дороги появятся и в Ясногорске Вести-Тула





| фото |



Как рассказал глава администрации Ясногорского района Владимир Мухин, «в ближайшее время должны приступить и к окружной дороге, которая жизненно важная для горожан. Давно стояла задача привести в порядок парк. В этом году запланировали обустройство асфальтовых дорожек, вырубку части деревьев».



Программа по благоустройству парка рассчитана на два года. В 2018-м обустроят детскую игровую площадку, появятся скейтплощадка и еще один вход в парк. Кроме того, по программе «Народный бюджет» начнется ремонт Дома культуры. В этом году здесь отремонтируют кровлю, а в следующем планируют войти в «Народный бюджет», чтобы отремонтировать фасад ДК.



Ремонт дорог в области по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» продолжается. В частности, полным ходом идут работы в Ясногорске. На главных дорожных артериях города - улицах Советской и Горького - помимо асфальтирования поменяют бордюры, организуют парковочные карманы, пять остановочных павильонов.Как рассказал глава администрации Ясногорского района Владимир Мухин, «в ближайшее время должны приступить и к окружной дороге, которая жизненно важная для горожан. Давно стояла задача привести в порядок парк. В этом году запланировали обустройство асфальтовых дорожек, вырубку части деревьев».Программа по благоустройству парка рассчитана на два года. В 2018-м обустроят детскую игровую площадку, появятся скейтплощадка и еще один вход в парк. Кроме того, по программе «Народный бюджет» начнется ремонт Дома культуры. В этом году здесь отремонтируют кровлю, а в следующем планируют войти в «Народный бюджет», чтобы отремонтировать фасад ДК.



Читать @gtrktula

















