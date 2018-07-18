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НОВОСТИ | Общество



18.07.2018 18:35 Общественники проверили, как «Щёкиноазот» решает вопрос экологической безопасности
Вести-Тула

Общественники проверили, как «Щёкиноазот» решает вопрос экологической безопасности

| фото |
Одной из выездных площадок форума «Сообщество», который 18-19 июля проходит в Туле, стала компания «Щекиноазот». Члены Общественной палаты РФ приехали лично посмотреть, как один из лидеров производства продуктов промышленной химии решает вопрос экологической безопасности.

Этой осенью здесь начнется реализация сразу четырех проектов. Самым масштабным будет запуск комплекса производства метанола и аммиака, которому пока нет аналогов в мире. Не менее значимым считают старт первого в России производства диметилового эфира парфюмерного качества. Уже построены промышленные установки серной кислоты и очистные сооружения, которые охватят все мощности производства даже с запасом.

По словам секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева, «до сих пор многие не понимают, что экологический подход к производству выгоден. Надо так организовать дело, чтобы он стал выгоден и не обременял бы производство, как здесь на «Щёкиноазоте». И с прибылью всё в порядке, и с рабочими местами. В этом отношении предприятие может быть примером».
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