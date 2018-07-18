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18.07.2018 17:47 В Туле за несколько дней убрали нелегальную свалку на Рязанской Вести-Тула





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Как рассказал начальник отдела благоустройства города Управления по благоустройству администрации Тулы Александр Белозёров, «в службу ЕДДС поступает заявка по номеру 47-20-34. Жители могут пожаловаться как на неубранные контейнерные площадки, так и на локальные свалки мусора. Контейнерные площадки вывозятся максимум в течение трех дней, локальные свалки – в течение двух недель».



На улице Рязанской ликвидировали несанкционированную свалку. Тысячи кубометров мусора в районе автодрома были обнаружены сотрудниками Управления по благоустройству администрации Тулы. Работы по уборке велись несколько дней. В Туле начала работу автоматизированная система «Свалки», при помощи которой каждый туляк может сообщить о своей мусорной проблеме.Как рассказал начальник отдела благоустройства города Управления по благоустройству администрации Тулы Александр Белозёров, «в службу ЕДДС поступает заявка по номеру 47-20-34. Жители могут пожаловаться как на неубранные контейнерные площадки, так и на локальные свалки мусора. Контейнерные площадки вывозятся максимум в течение трех дней, локальные свалки – в течение двух недель».





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