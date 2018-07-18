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18.07.2018 17:06 Рязанские байкеры проехали по маршруту велопутешествия Солженицына Вести-Тула





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Восемь участников рязанского мотоклуба сегодня стартовали с площади Победы, чтобы проехать около двухсот километров с остановкой у Михайловской стелы в честь освобождения города от фашистов. Финальная точка пробега - дом-музей Вересаева. По задумке авторов, пробег должен объединить литературные места Рязани и Тулы, и стать началом празднования столетия Александра Солженицына, которое Россия отметит в декабре.



Как рассказал дорожный капитан рязанского мотоклуба «35 миль» Дмитрий Родиченко, «Солженицын – писатель, близкий Рязанской земле. Я прочитал много его вещей. Мои родственники тесно связаны с Солженицыным. Мы как байкеры поддерживаем любое движение, тем более, если оно привязано к чему-то духовно. Для нас это близко».



В унисон ритму слов Солженицына - голос моторов. Рязанские байкеры сегодня отправились в мотопробег до Тулы, отчасти повторяя маршрут известного писателя. В 1963 году Александр Солженицын совершил велопутешествие по тульским знаковым местам.Восемь участников рязанского мотоклуба сегодня стартовали с площади Победы, чтобы проехать около двухсот километров с остановкой у Михайловской стелы в честь освобождения города от фашистов. Финальная точка пробега - дом-музей Вересаева. По задумке авторов, пробег должен объединить литературные места Рязани и Тулы, и стать началом празднования столетия Александра Солженицына, которое Россия отметит в декабре.Как рассказал дорожный капитан рязанского мотоклуба «35 миль» Дмитрий Родиченко, «Солженицын – писатель, близкий Рязанской земле. Я прочитал много его вещей. Мои родственники тесно связаны с Солженицыным. Мы как байкеры поддерживаем любое движение, тем более, если оно привязано к чему-то духовно. Для нас это близко».





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