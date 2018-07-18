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18.07.2018 16:33 Бывший начальник тульского УМЧС дал подписку о невыезде Вести-Тула





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По версии следствия, Нуртдинов, являясь должностным лицом, а именно - начальником регионального Управления МЧС России - совершил действия, выходящие за пределы его полномочий и причинившие ущерб государству в размере более 68 млн. рублей. Ведётся допрос свидетелей.



В отношении подсудимого в ходе предварительного расследования была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



В Тульском гарнизонном военном суде сегодня состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении Ришата Нуртдинова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.По версии следствия, Нуртдинов, являясь должностным лицом, а именно - начальником регионального Управления МЧС России - совершил действия, выходящие за пределы его полномочий и причинившие ущерб государству в размере более 68 млн. рублей. Ведётся допрос свидетелей.В отношении подсудимого в ходе предварительного расследования была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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