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18.07.2018 16:18 Экологи со всей страны обсуждают в Туле, как достичь гармонии с природой Вести-Тула





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Один из жителей Подольска, благоустраивающих свой двор, обратился к губернатору Алексею Дюмину с просьбой привезти камень из города-героя Тулы. Цель - собрать во дворе одного из микрорайонов подмосковного города камни из 13 городов-героев.



На форуме собравшиеся обсудили вопросы экологии, а так же проблему сохранения здоровья населения в современных экологических условиях. Своей успешной практикой по реализации проектов, направленных на улучшение экологической ситуации, поделилась и Тульская область.



Один из существенных вопросов - ликвидация уже накопленного вреда. Так, содержащие ртуть отходы, оставшиеся после закрытия в 90-х фармацевтического производства, были утилизированы в рамках федерального проекта «Чистая страна». Ежегодно ликвидируются крупные несанкционированные свалки. Сейчас в области активно создается зеленый щит, высаживаются миллионы молодых деревьев.



По словам губернатора Алексея Дюмина, «в последние годы мы наблюдаем снижение выбросов на промышленных объектах региона. Это следствие совместной работы Правительства Тульской области, наших предприятий, неукоснительного соблюдения экологических требований. Реализуются конкретные планы природоохранных мероприятий, в том числе в рамках перехода на современные технологии».



«Природа и общество: как достичь гармонии» - тема форума «Сообщество» ЦФО, который начал сегодня свою работу в Туле. В областную столицу съехались активные граждане, представители НКО, бизнес-структур, органов власти со всей страны. Среди основных задач форума - поиск лучших экологических практик и обмен опытом.Один из жителей Подольска, благоустраивающих свой двор, обратился к губернатору Алексею Дюмину с просьбой привезти камень из города-героя Тулы. Цель - собрать во дворе одного из микрорайонов подмосковного города камни из 13 городов-героев.На форуме собравшиеся обсудили вопросы экологии, а так же проблему сохранения здоровья населения в современных экологических условиях. Своей успешной практикой по реализации проектов, направленных на улучшение экологической ситуации, поделилась и Тульская область.Один из существенных вопросов - ликвидация уже накопленного вреда. Так, содержащие ртуть отходы, оставшиеся после закрытия в 90-х фармацевтического производства, были утилизированы в рамках федерального проекта «Чистая страна». Ежегодно ликвидируются крупные несанкционированные свалки. Сейчас в области активно создается зеленый щит, высаживаются миллионы молодых деревьев.По словам губернатора Алексея Дюмина, «в последние годы мы наблюдаем снижение выбросов на промышленных объектах региона. Это следствие совместной работы Правительства Тульской области, наших предприятий, неукоснительного соблюдения экологических требований. Реализуются конкретные планы природоохранных мероприятий, в том числе в рамках перехода на современные технологии».





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