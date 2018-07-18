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|18.07.2018 13:14 В Ясной Поляне соберутся потомки Толстого
|"Вести-Тула"
Международный съезд семьи Толстых открывается сегодня в Ясной Поляне. В родовом имении знаменитого писателя соберутся более 100 потомков из России, Франции, Италии, Швеции, Германии, Чехии, Бельгии, Дании, Великобритании, США и Уругвая.
Гостям предложат насыщенную культурную программу. Помимо мастер-классов и экскурсии по поместью, запланировано и посещение фестиваля «Песни Бежина луга» в усадьбе Тургенево. Съезд продлится по 22-е июля.
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