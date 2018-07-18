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18.07.2018 12:58 Вблизи Новомосковска сегодня можно было повстречать верблюда "Вести-Тула"





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Очевидцы беспокоятся, как бы его не сбили. По словам местных жителей, накануне в Новомосковск приезжал цирк, и, скорее всего, верблюд удрал именно оттуда. Говорят, владельцы даже пытались его поймать, но безуспешно. Двугорбый искренне рад свободе и прогулке.



На тульских дорогах встречается всякое. Так, сообщают очевидцы в группе «Подслушано Новомосковск», недалеко от города по дороге сегодня утром бегал живой верблюд. Животное носилось по трассе наперегонки с автомобилями.Очевидцы беспокоятся, как бы его не сбили. По словам местных жителей, накануне в Новомосковск приезжал цирк, и, скорее всего, верблюд удрал именно оттуда. Говорят, владельцы даже пытались его поймать, но безуспешно. Двугорбый искренне рад свободе и прогулке.









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