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18.07.2018 12:43 В Туле отремонтировали улицу Чмутова "Вести-Тула"





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На Чмутова выполнены работы на площади более 27 тысяч квадратных метров - асфальтирование, обустройство семи остановочных площадок, установка бордюров, планировка обочин. Стоимость работ в рамках контракта составляет более 24 млн. руб.



Всего в этом году на территории Тулы в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 14 автомобильных дорог по улицам Скуратовской, Вильямса, Мосина, Руднева и на многих других.





В Туле состоялась приемка дороги по улице Чмутова. Ремонт выполнен подрядной организацией «Региондорстрой» в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».На Чмутова выполнены работы на площади более 27 тысяч квадратных метров - асфальтирование, обустройство семи остановочных площадок, установка бордюров, планировка обочин. Стоимость работ в рамках контракта составляет более 24 млн. руб.Всего в этом году на территории Тулы в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 14 автомобильных дорог по улицам Скуратовской, Вильямса, Мосина, Руднева и на многих других.

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