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|18.07.2018 12:43 В Туле отремонтировали улицу Чмутова
|"Вести-Тула"
В Туле состоялась приемка дороги по улице Чмутова. Ремонт выполнен подрядной организацией «Региондорстрой» в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».
На Чмутова выполнены работы на площади более 27 тысяч квадратных метров - асфальтирование, обустройство семи остановочных площадок, установка бордюров, планировка обочин. Стоимость работ в рамках контракта составляет более 24 млн. руб.
Всего в этом году на территории Тулы в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 14 автомобильных дорог по улицам Скуратовской, Вильямса, Мосина, Руднева и на многих других.
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