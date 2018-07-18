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НОВОСТИ | Общество



18.07.2018 11:51 Корреспондент тульских «Вестей» узнала, как выбрать фрукты на рынке
Надежда Долгих



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Малина в опрятных лукошках, черника и голубика. Черешня, сливы, персики и нектарины россыпью на прилавке. Первый вопрос: во сколько обойдется сочный микс? По словам продавцов, черешня стоит 150-160 рублей за килограмм, абрикосы -120 рублей. Цена на малину – 200-250 рублей.

Черешню, персики и абрикосы поставляют из Узбекистана, Азербайджана, Армении. Чернику, голубику - из Тверской области и Владимира. А вот импортная клубника с прилавка уже пропала, осталась только наша тульская, с огородов и дач, как и садовая ежевика и малина.

Рука так и тянется, предлагают отведать витаминов и продавцы. Однако делать этого не стоит. Ягоды и фрукты преодолели путь в сотни километров и требуют обработки. А поможет в выборе даров солнца обоняние. По аромату можно определить, насколько сочным и сладким окажется плод. Важен тут и цвет. Например, персик с жёлтой мякотью более ароматный, а с белой — более сладкий. Ягоды стоит оценить на вид: они не должны быть водянистыми, а кожура – поврежденной.

«Некоторые люди думают, что если срезать подгнивший бочок, то можно потом этот фрукт употреблять. На самом деле это не так. Плесневые грибы, которые вызывают плесень, выделяют опасный токсин, вредный для здоровья», - говорит заместитель начальника отдела надзора за питанием управления Роспотребнадзора по Тульской области Елена Давыдова.

Также Роспотребнадзор не рекомендует отовариваться вблизи автодорог. Делать это стоит в местах организованной торговли: товар здесь прошел экспертизу. Кроме того, важно знать, как правильно промыть ягоды и фрукты. По словам Елены Давыдовой, «…ягоды, такие, как малина, земляника, клубника, следует промывать в дуршлаге под холодной, проточной водой в течение пяти минут. После этого опустить их в контрастные ванны с горячей и холодной водой».

Уже появился на прилавке пузатый и полосатый. Однако арбузы покупать пока не решаются - августовская ягода. Сейчас и июльская скатерть-самобранка полна угощений, и с соблюдением санитарных норм витаминный коктейль пойдет на пользу.
















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