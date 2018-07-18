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18.07.2018 11:24 В Ясногорском районе уникальный природный объект оказался на грани исчезновения Татьяна Смирнова





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Но, когда местный совхоз пришел в упадок, водоем стал лакомым кусочком для предприимчивых людей. «Началась вакханалия. Один купил, другой продал. Пруд переходил из рук в руки», - говорит житель деревни Бураково Евгений Батырев.



С очередным собственником местные жители найти общий язык никак не могут. «Он развалил двухэтажный дом. Там бегают дети. Мы просили поставить изгородь», - возмущается жительница деревни Бураково Мария Грачёва. По словам другого жителя Сергея Маркина, «…собственник хочет спустить водоем. Пруд жалко. В нем очень много рыбы».



Всем миром подойти к дамбе удалось. Собственник земли, не желая попасть в объектив телекамеры, быстро ретировался. Жители смогли закрыть шлюз. О том, насколько обмелел пруд, можно судить по этому переливу. За неделю уровень воды стал ниже почти на 40 см. Если собственник снова откроет шлюз, то до экологической катастрофы рукой подать.



Каковы будут действия собственника, узнать все же удалось. Владимир – именно так он представился – после долгих уговоров свою позицию местным жителям высказал. «Земля под прудом находится в частной собственности», - таков был его ответ.



Решить вопрос мирно не получилось. Но первые шаги уже есть. В ближайшее время администрацией Ясногорского района будет вынесено постановление о снесении незаконной постройки на дамбе. Жалоба об осушении пруда уже направлена во все возможные инстанции. Как рассказала заместитель главы администрации МО Ясногорский Ольга Зименкова, «…все, что касается приватизации и передачи – это дело 2010-2012 годов. В настоящее время проводятся следственные действия».



И напоследок. Встреча собственника земли с жителями, нашей телерадиокомпанией и представителями администрации закончилась приездом правоохранительных органов, попросивших Владимира проехать с ними для установления обстоятельств дела.



Невероятная красота и уникальный природный объект. Этот пруд в деревне Бураково Ясногорского района был организован как рыбоводный еще в 1970-х годах прошлого века.Но, когда местный совхоз пришел в упадок, водоем стал лакомым кусочком для предприимчивых людей. «Началась вакханалия. Один купил, другой продал. Пруд переходил из рук в руки», - говорит житель деревни Бураково Евгений Батырев.С очередным собственником местные жители найти общий язык никак не могут. «Он развалил двухэтажный дом. Там бегают дети. Мы просили поставить изгородь», - возмущается жительница деревни Бураково Мария Грачёва. По словам другого жителя Сергея Маркина, «…собственник хочет спустить водоем. Пруд жалко. В нем очень много рыбы».Всем миром подойти к дамбе удалось. Собственник земли, не желая попасть в объектив телекамеры, быстро ретировался. Жители смогли закрыть шлюз. О том, насколько обмелел пруд, можно судить по этому переливу. За неделю уровень воды стал ниже почти на 40 см. Если собственник снова откроет шлюз, то до экологической катастрофы рукой подать.Каковы будут действия собственника, узнать все же удалось. Владимир – именно так он представился – после долгих уговоров свою позицию местным жителям высказал. «Земля под прудом находится в частной собственности», - таков был его ответ.Решить вопрос мирно не получилось. Но первые шаги уже есть. В ближайшее время администрацией Ясногорского района будет вынесено постановление о снесении незаконной постройки на дамбе. Жалоба об осушении пруда уже направлена во все возможные инстанции. Как рассказала заместитель главы администрации МО Ясногорский Ольга Зименкова, «…все, что касается приватизации и передачи – это дело 2010-2012 годов. В настоящее время проводятся следственные действия».И напоследок. Встреча собственника земли с жителями, нашей телерадиокомпанией и представителями администрации закончилась приездом правоохранительных органов, попросивших Владимира проехать с ними для установления обстоятельств дела.









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