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18.07.2018 10:51 В Туле ликвидировали последствия непогоды Алексей Еремин





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Работы по ликвидации упавших деревьев проводили специалисты поисково-спасательной службы, была задействована и спецтехника. На улице Карла Маркса из-за упавшего на дом дерева пришлось на несколько часов перекрыть движение.



Старых деревьев в Туле предостаточно. Впрочем, являются они аварийными или нет, а следовательно и опасными, судить могут только специалисты. Но по словам жителей, они уже давно по этому вопросу начали бить тревогу. «Обращались осенью с просьбой опилить вот это вековое дерево. Оно все уже гнилое. – Рассказывает жительница поврежденного дома. – Ко мне не прислушались. Написали отписку, что дерево живое и не подлежит спиливанию».



И по прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сильный дождь, грозы, усиление ветра до 17 м/с сохранятся на территории региона. Так что, будьте осторожнее.



В одной только Туле оказались повалены 18 деревьев. Основной удар непогоды пришёлся на территорию Зареченского и Пролетарского округов.Работы по ликвидации упавших деревьев проводили специалисты поисково-спасательной службы, была задействована и спецтехника. На улице Карла Маркса из-за упавшего на дом дерева пришлось на несколько часов перекрыть движение.Старых деревьев в Туле предостаточно. Впрочем, являются они аварийными или нет, а следовательно и опасными, судить могут только специалисты. Но по словам жителей, они уже давно по этому вопросу начали бить тревогу. «Обращались осенью с просьбой опилить вот это вековое дерево. Оно все уже гнилое. – Рассказывает жительница поврежденного дома. – Ко мне не прислушались. Написали отписку, что дерево живое и не подлежит спиливанию».И по прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сильный дождь, грозы, усиление ветра до 17 м/с сохранятся на территории региона. Так что, будьте осторожнее.











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